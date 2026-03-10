Jeep Avenger debutterà in Brasile direttamente con il nuovo design

Nel corso dell’anno Jeep Avenger farà il suo debutto in Brasile come confermato ufficialmente lo scorso anno dalla stessa Stellantis. Il SUV compatto debutterà in Sud America a luglio 2026. A quanto pare in Brasile il modello arriverà già con il nuovo design che caratterizzerà il SUV dopo il restyling di metà carriera. Dunque il debutto in Brasile avverrà in contemporanea con quello del modello aggiornato in Europa.

Advertisement

In Brasile Jeep Avenger arriverà direttamente con la versione aggiornata di metà carriera

Le modifiche alla Jeep Avenger 2027 includeranno nuovi fari e una griglia illuminata, simile a quella della nuova generazione della Compass. Anche il paraurti sarà ridisegnato per ospitare una presa d’aria molto simile a quella della sorella di medie dimensioni. Di lato, il SUV presenterà nuovi cerchi. Le immagini circolate sui principali siti web europei mesi fa non mostravano il posteriore. Ma come di consueto, la vista posteriore sarà probabilmente limitata ai fanali posteriori, che manterranno la loro forma attuale, e al paraurti ridisegnato.

La versione base Altitude della Jeep Avenger 2027 avrà cerchi in lega da 16″ color argento. L’allestimento Longitude avrà cerchi da 17″ con finitura nera e argento. Infine, la Sahara sarà dotata di cerchi da 18″, sempre con finitura nera e argento. Esteticamente, tutte le versioni della Jeep Avenger del 2027 avranno portapacchi neri sul tetto, una caratteristica che la farà sembrare più alta.

Advertisement

La Jeep Avenger 2027 porterà alcune novità nell’abitacolo, con un’attenzione particolare ai rivestimenti. La plancia conserverà la struttura in plastica rigida, ma la fascia verniciata che integra la scritta Avenger sarà arricchita da un inserto in tessuto, per un effetto più curato. Anche le portiere seguiranno questa impostazione: davanti resteranno rigide nella struttura, ma con una zona centrale rifinita in tessuto, mentre dietro saranno interamente in plastica. Tra gli aggiornamenti più interessanti c’è il freno di stazionamento elettronico di serie su tutta la gamma. Le versioni Longitude e Sahara avranno anche la ricarica wireless.

In Brasile il sito Autos Segredos ha inoltre scoperto che il motore 1.0 Turbo 200 Hybrid avrà una potenza ridotta. Stellantis sta già anticipando i nuovi protocolli sulle emissioni che entreranno in vigore a gennaio 2027 in quel paese. Attualmente, la potenza erogata è di 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina. Nell’Avenger 2027, la potenza sarà sempre di 116 CV, indipendentemente dal carburante utilizzato. Anche la coppia di 20,4 kgfm rimarrà invariata, indipendentemente dal carburante nel serbatoio. Il motore continuerà a funzionare in combinazione con la trasmissione CVT che simula sette marce.

Advertisement

Tutte e tre le versioni della Jeep Avenger del 2027 saranno dotate del sistema ibrido MHEV a 12 Volt. Il sistema elettrificato leggero che equipaggerà la Jeep Avenger del 2027 è costituito da un insieme di componenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre il consumo di carburante.