Chrysler apre gli ordini per la Pacifica appena rinnovata

Sono ora aperte negli USA le ordinazioni per la Chrysler Pacifica 2027, l’ultima evoluzione del minivan più venduto in America. La Pacifica 2027 presenta esterni più curati, opzioni interne migliorate, pacchetti tecnologici ampliati e nuove dotazioni di serie, il tutto progettato per offrire ai clienti una scelta, un comfort e una sicurezza senza precedenti.

Advertisement

Da oggi aperti gli ordini per la nuova gamma Chrysler Pacifica 2027

“Chrysler ha creato il minivan 43 anni fa e intendiamo continuare a essere leader nel segmento che abbiamo inventato”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Chrysler. “Per il modello 2027, la Pacifica si basa sull’innovazione e sul comfort che i nostri clienti si aspettano, con un design esterno rinnovato, nuove dotazioni di sicurezza e praticità e tecnologie più intelligenti. E fedele alla sua tradizione, la Pacifica continua a celebrare tutte le sue caratteristiche innovative e pluripremiate, come i sedili Stow ‘n Go, esclusivi della categoria, sia nella seconda che nella terza fila, la FamCAM, la capacità di ospitare fino a sette o otto passeggeri e le funzionalità intelligenti che hanno reso i nostri minivan Chrysler membri fidati di innumerevoli famiglie”.

Per il 2027, gli allestimenti Chrysler Pacifica Select, Limited e Pinnacle presentano un nuovo frontale accattivante con fari a LED verticali e una griglia illuminata con un’esclusiva firma luminosa chiamata “tasti di pianoforte”. La Pacifica rinnovata presenta anche un nuovo logo ad ala Chrysler e un’applique sul portellone posteriore, che conferiscono al minivan un aspetto imponente e moderno.

Advertisement

Nuove tinte per la carrozzeria e nuovi design dei cerchi offrono maggiori possibilità di personalizzazione in tutta la gamma. La nuova Pacifica LX, precedentemente nota come Voyager, mantiene il suo familiare design esterno, offrendo al contempo un accesso economico, ben equipaggiato con porte scorrevoli elettriche e sedili e volante riscaldati.

All’interno, la Pacifica da sette o otto passeggeri esalta la sua pregiata artigianalità. Un nuovo stemma ad ala Chrysler con finitura Satin Chrome è inserito sulla copertura dell’airbag del conducente sul volante, completato da nuovi dettagli interni che esaltano l’atmosfera dell’abitacolo in tutta la gamma. Il modello top di gamma Pinnacle presenta un esclusivo colore interno Blue Agave di serie e nuove finiture, tra cui cornici decorative in Copper Alloy. Le finiture decorative sul cruscotto sono rifinite nella nuova vernice Dark Platinum, mentre i sedili presentano un nuovo motivo traforato “Parquet” e profili in Tungsten Patina.

Advertisement

Pacifica continua a essere all’avanguardia nell’innovazione per il modello 2027, introducendo miglioramenti al pacchetto Safety Sphere, tra cui il Blind Spot View attivato dagli indicatori di direzione e l’attivazione della telecamera basata sul sistema ParkSense, che aumentano la visibilità del conducente e la consapevolezza della situazione.

La rinnovata Pacifica modello 2027 introduce anche una strategia tecnologica più flessibile con la separazione del pacchetto Uconnect Theater e del nuovo Family Tech Group, che consente alle famiglie di scegliere le funzionalità più importanti per loro, che si tratti di Amazon Fire TV integrata, monitoraggio interno tramite telecamera FamCAM, audio premium, prese di corrente aggiuntive o funzionalità per la seconda e la terza fila. Un nuovo portellone elettrico regolabile in altezza diventa di serie su tutti gli allestimenti, offrendo un accesso più facile per conducenti di tutte le altezze e una maggiore praticità negli spazi ristretti.

Advertisement

Segno distintivo dell’innovazione Chrysler, la Pacifica continua a distinguersi nel segmento con il suo esclusivo sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go, che offre praticità e versatilità senza pari per le famiglie impegnate. A differenza di qualsiasi altro minivan, i sedili della seconda e terza fila della Pacifica si ripiegano facilmente nel pavimento, creando uno spazio di carico piatto in pochi secondi, perfetto per i viaggi su strada, i weekend con carichi pesanti o l’uso quotidiano.