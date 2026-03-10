Dodge Charger R/T con motore Sixpack amplia la gamma della muscle car americana

Dodge in America prosegue la sua missione di offrire potenza e coppia con la Dodge Charger R/T 2026 a benzina, superando nettamente le prestazioni della generazione precedente. Alimentata dal nuovo motore biturbo Sixpack da 3,0 litri a potenza standard (SO), la Charger R/T 2026 di nuova generazione eroga 420 cavalli e 660 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e coprendo il quarto di miglio in 12,9 secondi.

Dodge amplia la gamma pluripremiata Charger con la Dodge Charger R/T 2026 standard a trazione integrale

Rispetto alla R/T da 5,7 litri con motore HEMI che sostituisce, la Dodge Charger R/T 2026 con motore SIXPACK aggiunge 50 cavalli (+13,5%) e 100 Nm di coppia (+18,5%), riducendo di 0,5 secondi l’accelerazione da 0 a 100 km/h e di 0,6 secondi il quarto di miglio.

“La Dodge Charger R/T è una muscle car che può essere usata anche tutti i giorni, con interni pluripremiati e il miglior volume di carico della categoria”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Questa nuova Charger R/T supera di gran lunga le prestazioni della precedente Charger R/T HEMI da 5,7 litri: è più veloce, più scattante e più capace”.

Con un prezzo di partenza consigliato dal produttore statunitense di $ 49.995, la Dodge Charger R/T 2026 è la muscle car a trazione integrale più conveniente d’America. Gli ordini sono aperti ora, con i veicoli che arriveranno in concessionaria entro la fine di questo trimestre. Si unisce allo Scat Pack da 550 cavalli con motore Sixpack e alla Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica da 670 cavalli, la muscle car più veloce e potente al mondo. L’intera gamma Dodge Charger 2026 è disponibile sia nei modelli a due che a quattro porte, con i modelli a quattro porte disponibili a un prezzo di listino aggiuntivo di $ 2.000.

Dodge Charger R/T 2026 amplia la strategia multi-energia di Dodge con una muscle car alimentata a benzina progettata per prestazioni moderne. Il motore Sixpack SO da 3,0 litri, biturbo, sei cilindri in linea della Dodge Charger R/T del 2026 offre un sound viscerale, una risposta immediata e un consumo combinato di 23 mpg. L’ingegneria avanzata rende ogni guida più potente ed efficiente rispetto alla generazione precedente.

I doppi turbocompressori da 50 mm a bassa inerzia si attivano rapidamente per una spinta quasi istantanea, mentre i gruppi turbina controrotanti contribuiscono a ridurre il ritardo e a bilanciare il flusso d’aria per una risposta precisa dell’acceleratore. Una spinta fino a 22 psi e la coppia massima a 2.500 giri/min, mettono a disposizione del guidatore una spinta fluida ai bassi regimi, proprio sotto il piede destro. L’iniezione diretta di precisione a 5.075 psi (350 bar) si abbina agli iniettori montati centralmente per una combustione pulita e controllata. I pistoni in alluminio fuso raffreddati a getto d’olio, con fascia superiore anodizzata e perni rivestiti in DLC, riducono l’attrito e migliorano la durata quando i regimi e le temperature aumentano.

Il doppio albero a camme in testa e la fasatura variabile delle valvole completamente indipendente e ad ampio intervallo ottimizzano potenza ed efficienza a tutti i regimi. L’intercooler acqua-aria montato sul motore e il suo circuito di raffreddamento dedicato mantengono sotto controllo le temperature di aspirazione durante le ripetute accelerazioni. Il rivestimento dell’alesaggio dei cilindri con arco al plasma crea una superficie ultrasottile, robusta e a basso attrito per prestazioni a lungo termine. Insieme, queste tecnologie stabiliscono un nuovo punto di riferimento per le moderne muscle car americane.

La Charger di nuova generazione ha la carrozzeria più larga del settore e un aspetto da muscle car ispirato alla tradizione, pur rimanendo l’unica muscle car a quattro porte al mondo. La Charger R/T presenta interni in stile cockpit con un display centrale da 12,3 pollici, un display da 10,25 pollici (con un display da 16 pollici opzionale) e una leva del cambio con impugnatura a pistola posizionata in linea con il pulsante di avviamento del motore.

La Charger R/T offre modalità di guida selezionabili, tra cui Sport, Auto, Eco e Wet/Snow. Il Performance Handling Group disponibile scatena prestazioni da muscle car e capacità massime con Line Lock, Launch Control, una modalità di guida Custom, indicatore di cambio marcia, grandi pinze anteriori fisse Brembo a sei pistoncini con posteriori flottanti, sospensioni ad alte prestazioni, cerchi da 20 x 10 pollici con pneumatici 275/40ZR20 e altro ancora.

I clienti possono scegliere configurazioni a due o quattro porte e personalizzare la loro Dodge Charger R/T con una gamma di optional. Il modello R/T Plus aggiunge dettagli premium, come sedili elettrici a otto regolazioni, sistema di sveglia di prossimità con illuminazione di benvenuto Dodge, illuminazione interna Attitude Adjustment a 64 colori, fari a LED premium, un quadro strumenti digitale da 16 pollici, un Head-Up Display (HUD) e molto altro.

Dodge Charger Scat Pack 2026 è dotata del motore biturbo sei cilindri in linea SIXPACK ad alta potenza (HO) da 550 cavalli, di un cambio automatico a otto rapporti e di trazione integrale con modalità di trazione posteriore selezionabile che invia il 100% della coppia alle ruote posteriori per una dinamica da muscle car tradizionale.

Le caratteristiche principali del motore SIXPACK HO dello Scat Pack includono un boost che eroga l’88% della coppia massima a 2.500 giri/min per una risposta immediata ai bassi regimi e oltre il 90% della coppia massima da 3.000 a 6.000 giri/min per prestazioni sostenute. I due turbocompressori Garrett GT2054 da 54 mm hanno bassa inerzia e portata elevata, raggiungono rapidamente un regime di 185.000 giri/min e forniscono una spinta massima di 30 psi.

Dodge Charger Scat Pack è dotato di funzionalità prestazionali standard, tra cui Line Lock, Launch Control, scarico attivo dual-mode, sospensioni ad alte prestazioni, pinze anteriori fisse Brembo a sei pistoncini e posteriori flottanti, e diverse modalità di guida (Auto, Eco, Wet/Snow, Sport, Custom). Il Charger Scat Pack include un cofano ad alte prestazioni con cornice Sixpack, un assetto widebody, cerchi da 20 x 10 pollici con pneumatici all-season 275/40ZR20 e interni pensati per il guidatore.