Stellantis ha registrato a febbraio 2026 un forte aumento delle vendite in Austria

La quota di mercato mensile complessiva sale quindi al 14,8 per cento, con un incremento di 2,1 punti percentuali

Stellantis Austria ha proseguito il suo percorso di crescita di successo anche a febbraio. Con i suoi marchi iconici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Opel, Peugeot e il giovane marchio elettrico Leapmotor, l’azienda guidata a livello globale dal CEo Antonio Filosa ha ulteriormente ampliato la sua posizione di mercato in Austria.

Lo slancio di Stellantis in Austria continua anche a febbraio 2026 con un forte aumento delle vendite

Nel mercato complessivo (autovetture e veicoli commerciali leggeri), Stellantis Austria ha aumentato il volume delle vendite del 26,6%, raggiungendo le 3.517 unità. Includendo Leapmotor, questa cifra aumenta del 30,1%, raggiungendo le 3.641 nuove immatricolazioni.

La quota di mercato mensile complessiva sale quindi al 14,8 per cento, con un incremento di 2,1 punti percentuali, e si avvicina all’obiettivo a medio termine del 15 per cento. Peugeot torna nella top 10 , confermando la sua solida performance con un incremento del 33% a 940 unità vendute a febbraio. La sua quota di mercato sale al 3,8% (+0,6 punti percentuali), posizionando il marchio al 10° posto nelle statistiche austriache sulle vendite di auto nuove.

Fiat ha stupito con una crescita dinamica a febbraio, registrando incrementi particolarmente significativi. 707 nuove immatricolazioni rappresentano un aumento del 77%. La quota di mercato è aumentata significativamente al 2,9% (+1,1 punti percentuali). Il marchio tedesco Opel continua a registrare ottimi risultati con un incremento del 16%, raggiungendo le 917 unità vendute. La sua quota di mercato sale al 3,7%.

Anche Citroën sta registrando un trend positivo , consegnando 710 veicoli ai clienti, con una crescita del 14,7% e una quota di mercato del 2,9%. Jeep, specialista di SUV e fuoristrada, continua a godere di una forte domanda da parte dei clienti. Un aumento del 47%, raggiungendo le 144 unità vendute, porta la sua quota di mercato allo 0,6%. Leapmotor è sul mercato da esattamente un anno. Il nuovo marchio di veicoli elettrici ha nuovamente raggiunto numeri a tre cifre nelle immatricolazioni di nuove auto. Sono stati lanciati 124 nuovi veicoli Leapmotor, con un aumento del 463% rispetto al lancio di un anno fa.

Stellantis Pro One, la divisione veicoli commerciali con i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot, ha registrato una quota di mercato cumulativa del 28,7 percento e continua quindi a essere leader di mercato per i veicoli commerciali leggeri (incluse le conversioni) in Austria. Ciò significa che più di un veicolo commerciale su quattro consegnati a febbraio proveniva da uno dei quattro marchi iconici di veicoli commerciali.

Markus Wildeis, Amministratore Delegato di Stellantis Austria, ha commentato: “I risultati di febbraio sono molto incoraggianti; con una quota di mercato del 14,8%, ci stiamo già avvicinando al nostro obiettivo di medio termine. Stellantis Austria sta accelerando la sua crescita e stiamo facendo tutto il possibile per mantenere questo slancio. Siamo sulla strada giusta, ma c’è ancora ampio margine di miglioramento. Siamo ben posizionati e possiamo raggiungere una forte crescita nei veicoli elettrici, ibridi e con motore a combustione interna convenzionale. Questo conferma che la nostra strategia multi-energia funziona: i nostri clienti scelgono il modello desiderato e poi il propulsore ideale da abbinare. Nel 2026 lanceremo diversi nuovi modelli, per un totale di 21 nuovi veicoli. Questo ci fornirà una gamma completa per tutti i clienti con tutti i propulsori che desiderano. Offriamo mobilità accessibile per ogni situazione, a prezzi equi e interessanti”.

