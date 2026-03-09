Stellantis ha registrato a febbraio 2026 un forte aumento delle vendite in Austria

Stellantis Austria ha proseguito il suo percorso di crescita di successo anche a febbraio. Con i suoi marchi iconici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Opel, Peugeot e il giovane marchio elettrico Leapmotor, l’azienda guidata a livello globale dal CEo Antonio Filosa ha ulteriormente ampliato la sua posizione di mercato in Austria.

Lo slancio di Stellantis in Austria continua anche a febbraio 2026 con un forte aumento delle vendite

Nel mercato complessivo (autovetture e veicoli commerciali leggeri), Stellantis Austria ha aumentato il volume delle vendite del 26,6%, raggiungendo le 3.517 unità. Includendo Leapmotor, questa cifra aumenta del 30,1%, raggiungendo le 3.641 nuove immatricolazioni.

La quota di mercato mensile complessiva sale quindi al 14,8 per cento, con un incremento di 2,1 punti percentuali, e si avvicina all’obiettivo a medio termine del 15 per cento. Peugeot torna nella top 10 , confermando la sua solida performance con un incremento del 33% a 940 unità vendute a febbraio. La sua quota di mercato sale al 3,8% (+0,6 punti percentuali), posizionando il marchio al 10° posto nelle statistiche austriache sulle vendite di auto nuove.

Fiat ha stupito con una crescita dinamica a febbraio, registrando incrementi particolarmente significativi. 707 nuove immatricolazioni rappresentano un aumento del 77%. La quota di mercato è aumentata significativamente al 2,9% (+1,1 punti percentuali). Il marchio tedesco Opel continua a registrare ottimi risultati con un incremento del 16%, raggiungendo le 917 unità vendute. La sua quota di mercato sale al 3,7%.

Anche Citroën sta registrando un trend positivo , consegnando 710 veicoli ai clienti, con una crescita del 14,7% e una quota di mercato del 2,9%. Jeep, specialista di SUV e fuoristrada, continua a godere di una forte domanda da parte dei clienti. Un aumento del 47%, raggiungendo le 144 unità vendute, porta la sua quota di mercato allo 0,6%. Leapmotor è sul mercato da esattamente un anno. Il nuovo marchio di veicoli elettrici ha nuovamente raggiunto numeri a tre cifre nelle immatricolazioni di nuove auto. Sono stati lanciati 124 nuovi veicoli Leapmotor, con un aumento del 463% rispetto al lancio di un anno fa.

Stellantis Pro One, la divisione veicoli commerciali con i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot, ha registrato una quota di mercato cumulativa del 28,7 percento e continua quindi a essere leader di mercato per i veicoli commerciali leggeri (incluse le conversioni) in Austria. Ciò significa che più di un veicolo commerciale su quattro consegnati a febbraio proveniva da uno dei quattro marchi iconici di veicoli commerciali.

Markus Wildeis, Amministratore Delegato di Stellantis Austria, ha commentato: “I risultati di febbraio sono molto incoraggianti; con una quota di mercato del 14,8%, ci stiamo già avvicinando al nostro obiettivo di medio termine. Stellantis Austria sta accelerando la sua crescita e stiamo facendo tutto il possibile per mantenere questo slancio. Siamo sulla strada giusta, ma c’è ancora ampio margine di miglioramento. Siamo ben posizionati e possiamo raggiungere una forte crescita nei veicoli elettrici, ibridi e con motore a combustione interna convenzionale. Questo conferma che la nostra strategia multi-energia funziona: i nostri clienti scelgono il modello desiderato e poi il propulsore ideale da abbinare. Nel 2026 lanceremo diversi nuovi modelli, per un totale di 21 nuovi veicoli. Questo ci fornirà una gamma completa per tutti i clienti con tutti i propulsori che desiderano. Offriamo mobilità accessibile per ogni situazione, a prezzi equi e interessanti”.