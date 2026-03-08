Fiat: a marzo 5 auto sotto i 16.500 euro: dalla Panda alla Tipo, ecco le promozioni più interessanti

Fiat rinnova il suo pacchetto di promozioni con l’arrivo di marzo 2026 e torna a spingere su alcuni dei modelli più richiesti della propria gamma con sconti significativi, soprattutto per chi accetta di acquistare tramite finanziamento e, in molti casi, con rottamazione di un’auto usata. Tra citycar, compatte e berline, abbiamo selezionato cinque proposte particolarmente interessanti, tutte con un prezzo d’attacco inferiore ai 16.500 euro.

Si parte dalla Fiat 500 Hybrid POP 1.0 da 65 CV, che viene proposta a 15.950 euro invece dei 17.450 euro previsti dal listino. Per accedere all’offerta è però necessario consegnare in rottamazione un veicolo almeno Euro 4 e aderire al finanziamento Stellantis. Il piano indicativo prevede un anticipo di 5.063 euro, seguito da 35 rate mensili da 99 euro, con TAN fisso all’8,99% e TAEG al 12,44%, oltre a una rata finale di 11.283,50 euro.

Tra le occasioni più aggressive del mese c’è poi la Fiat Panda, che conferma il proprio ruolo di utilitaria regina delle promozioni. Come già emerso nei giorni scorsi, il modello può essere acquistato a meno di 10.000 euro, con uno sconto che arriva a 6.000 euro, ma solo in presenza di finanziamento. L’offerta, inoltre, è riservata esclusivamente alle vetture in pronta consegna, dettaglio che restringe il campo ma rende la proposta particolarmente interessante per chi cerca un’auto economica e subito disponibile.

Spazio anche alla nuova Fiat Grande Panda, che continua a essere una delle protagoniste delle campagne commerciali del marchio torinese. La versione d’ingresso con motore 100% benzina, la POP 1.2 da 100 CV, viene offerta a 14.950 euro contro un prezzo di listino di 17.900 euro. Anche in questo caso sono richiesti finanziamento e rottamazione di un veicolo Euro 4. L’esempio finanziario prevede 2.802 euro di anticipo, 35 rate da 141 euro, TAN fisso al 5,99% e TAEG al 9,01%, con una rata finale, corrispondente al valore futuro garantito, di 10.066,70 euro.

Resta sotto la soglia dei 16.500 euro anche la Fiat Grande Panda Hybrid POP 1.2 da 110 CV con sistema 48V, proposta a 16.450 euro rispetto ai 19.900 euro del listino ufficiale. La formula commerciale ricalca quella degli altri modelli in promozione.

Chiude la rassegna la Fiat Tipo 1.6 diesel da 130 CV, una delle poche vetture a gasolio ancora acquistabili oggi in Italia. Il modello viene proposto a 16.200 euro, con uno sconto di 2.000 euro rispetto al prezzo ordinario. In questo caso è obbligatorio il finanziamento: la formula prevede anticipo zero e 35 rate da 373 euro.

Insomma offerte per tutti i gusti e le esigenze che sicuramente daranno un grosso contributo alla crescita delle vendite della casa torinese anche in questo mese di marzo da poco iniziato che promette assai bene in attesa dei futuri lanci dei due C-SUV in arrivo nella seconda metà dell’anno.