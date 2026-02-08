Fiat Panda Fastback: in un video quello che sarà il design definitivo

Fiat Panda Fastback che secondo alcuni si potrebbe chiamare Grizzly Fastback secondo altri semplicemente Fastback sarà la prossima novità della gamma della casa torinese. Il modello dovrebbe debuttare entro fine anno. Qualcuno ipotizza la prossima estate e più precisamente il mese di luglio come periodo più probabile per una prima presentazione ma siamo in attesa di notizie ufficiali che potrebbero arrivare il prossimo 21 maggio dallo stesso Antonio Filosa nel giorno in cui svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis.

Advertisement

Ecco quale dovrebbe essere lo stile definitivo di Fiat Panda Fastback in arrivo nel corso dei prossimi mesi

Nelle ultime settimane numerose foto spia del prototipo camuffato di Fiat Panda Fastback sono emerse dal web. Dunque lo stile di questo atteso modello non sembra più avere segreti. Le immagini che vi mostriamo in questo articolo sono tratte da un video pubblicato su YouTube nelle scorse ore che vi proponiamo qui sotto che mostra per sommi capi quello che dovrebbe essere lo stile definitivo dell’atteso modello di Fiat che porterà per la prima volta la casa torinese in un segmento di mercato molto interessante che potrebbe aumentare e non di poco le vendite del marchio a livello globale facendo conquistare al brand nuove quote di mercato.

Nel design emergono chiari richiami alla Grande Panda: il frontale adotta lo stesso motivo “pixel”, così come le superfici laterali, che restano quasi sovrapponibili fino al montante C. Da quel punto in poi, però, l’auto assume una personalità distinta, con un lunotto più inclinato che confluisce in una parte posteriore ridisegnata, dove torna il tema grafico dei pixel.

Advertisement

Per quanto riguarda le dimensioni, il modello sarà più lungo di circa quaranta centimetri rispetto alla Pandona. Le misure saranno infatti allineate a quelle di Opel Frontera e Citroën C3 Aircross, attestandosi intorno ai 4,4 metri. Questo la renderà la Fiat più grande attualmente in gamma, garantendo ampio spazio per passeggeri e bagagli, ideale per l’uso familiare.

Nel video che vi mostriamo qui sotto, è possibile osservare anche l’abitacolo della nuova Fiat Panda Fastback, che riprende diversi dettagli già visti sulla Grande Panda, abbinati a uno schermo centrale dedicato al sistema di infotainment. Sul fronte delle motorizzazioni, invece, non sono attese novità particolarmente sorprendenti. È praticamente certa la presenza del 1.2 PureTech di terza generazione in versione MHEV, quindi mild hybrid, un’unità su cui recentemente si è discusso molto in termini di affidabilità e convenienza.

Advertisement

Non mancherà nemmeno una variante completamente elettrica, che dovrebbe adottare la stessa batteria capace di garantire circa 400 km di autonomia già utilizzata su altri modelli del gruppo. Resta inoltre aperta l’ipotesi di una versione esclusivamente termica, sempre con il 1.2 PureTech privo di elettrificazione, in linea con le scelte più recenti di Stellantis.

Ricordiamo che oltre a questo modello è atteso un altro SUV soprannominato Giga Panda che secondo alcuni si potrebbe chiamare Grizzly il cui debutto però avverrà in un secondo momento. Si ipotizza verso fine 2026 oppure forse più probabilmente nel corso del prossimo anno. Con questi due modelli Fiat pensa di avere le carte in regola per sostituire degnamente nel segmento C la Tipo che sta per uscire di scena conquistando nuovi clienti a livello globale.