Fiat e Ram a Expoagro dal 10 al 12 marzo

Dal 10 al 12 marzo, Fiat e Ram accoglieranno il pubblico presso la Fiera e l’Autodromo di San Nicolás, con uno spazio espositivo esclusivo, un’attenzione personalizzata e una consulenza commerciale pensata appositamente per i produttori agricoli e i professionisti del settore.

Advertisement

Il gruppo Stellantis sarà presente con i modelli Fiat e Ram alla più importante fiera agroindustriale all’aperto dell’Argentina

Da un lato, Fiat esporrà la sua consolidata gamma di pick-up, tra cui il Fiat Strada, punto di riferimento nel segmento per versatilità ed efficienza; il Fiat Toro, che coniuga comfort, tecnologia e robustezza; e il Fiat Titano, il nuovo pick-up prodotto nel Parco Industriale di Ferreyra, che amplia l’offerta per il lavoro intensivo sul campo.

Da parte sua, Ram sarà presente con una gamma ampia e articolata, pensata per rappresentare al meglio la propria visione del mondo pick-up e la capacità del marchio di rispondere a esigenze molto diverse tra loro. Sotto i riflettori ci sarà l’agile e tecnologicamente avanzato Ram Rampage, modello che interpreta in chiave moderna il concetto di pick-up versatile, affiancato dal Ram 1500 e dal Ram 2500, due autentiche icone del segmento full-size, da tempo punti di riferimento per robustezza, capacità di carico, comfort di bordo e dotazioni evolute.

Advertisement

Accanto a questi modelli, il marchio porterà in esposizione anche il nuovo Ram Dakota, recentemente nominato Pickup dell’Anno 2025 dai premi PIA, un riconoscimento che ne rafforza ulteriormente il posizionamento e il valore strategico all’interno della gamma. Il modello è stato sviluppato presso l’hub specializzato nei pick-up che Stellantis ha realizzato a Córdoba, un polo industriale che conferma in modo concreto la volontà del gruppo di investire in una produzione altamente specializzata e di consolidare una leadership regionale sempre più solida e riconoscibile.

In questo contesto, Fiat e Ram si preparano quindi ad accompagnare da protagoniste il settore agroindustriale in uno degli appuntamenti più rilevanti del Paese, mettendo in mostra veicoli progettati per rispondere in modo concreto, affidabile ed efficiente alle reali necessità del lavoro nei campi e delle attività produttive legate al territorio.

Advertisement

La presenza dei due brand vuole sottolineare una proposta capace di coniugare funzionalità, resistenza e versatilità, senza però trascurare aspetti oggi sempre più centrali come il comfort, la tecnologia di bordo, la sicurezza e un design curato. L’obiettivo è offrire soluzioni adatte a un impiego professionale intenso, ma al tempo stesso in grado di garantire una qualità della vita a bordo elevata, dimostrando come anche nel mondo dei veicoli da lavoro sia possibile unire concretezza, innovazione e attenzione allo stile.