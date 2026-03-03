Leapmotor accelera in Italia: a febbraio è leader nel mercato elettrico

L’ascesa di Leapmotor nel mercato italiano non è più una sorpresa, ma una realtà consolidata che mese dopo mese assume contorni sempre più netti. A febbraio il marchio, presente in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International guidata da Stellantis, ha compiuto un balzo che ha attirato l’attenzione di tutto il settore: 5.006 immatricolazioni in un solo mese, una quota del 3,2% nel mercato totale delle vetture e del 6% nel canale privati.

Numeri che, letti nel dettaglio, raccontano qualcosa di ancora più significativo. Rispetto a febbraio 2025 la crescita è stata del 2.196%. Un incremento che non si limita a indicare un buon momento commerciale, ma certifica la progressione più rapida tra tutti i marchi presenti sul mercato italiano, inclusi i competitor asiatici che negli ultimi anni hanno intensificato la loro presenza nel segmento elettrico.

Il dato più emblematico arriva però dal cuore della strategia del brand: le auto 100% elettriche. A febbraio Leapmotor ha conquistato la leadership assoluta nel mercato BEV con una quota del 39,3%. Ancora più impressionante il risultato nel canale dei privati, dove la quota ha raggiunto il 51,4%. In termini concreti, più di un’auto elettrica su due acquistata da un cliente privato nel mese porta il logo Leapmotor. Un primato che trova conferma anche nel cumulato dei primi due mesi dell’anno.

Protagonista indiscussa di questo successo è la T03. La citycar elettrica si è affermata come l’auto a batteria più venduta in Italia a febbraio, ma non solo. È risultata la seconda citycar più immatricolata dell’intero mercato, subito dietro Fiat Pandina, e il quarto modello più venduto in assoluto, preceduta solo da Fiat Pandina, Jeep Avenger e Fiat Grande Panda. Un risultato che va oltre il semplice primato nel segmento elettrico e testimonia una capacità concreta di competere con modelli a motorizzazione tradizionale o ibrida.

La T03 sembra aver intercettato con precisione le esigenze della mobilità urbana contemporanea: dimensioni compatte, gestione semplice, costi contenuti e un posizionamento accessibile in un momento in cui il prezzo resta uno dei fattori decisivi per l’acquisto. In un contesto in cui l’elettrico deve ancora convincere una parte di pubblico, Leapmotor ha puntato su una proposta diretta e pragmatica.

Accanto alla T03, anche la nuova B10 ha dato segnali incoraggianti. Il modello si è posizionato al terzo posto nel segmento dei C-SUV BEV, salendo al secondo considerando esclusivamente il mercato privati. Una performance che dimostra la volontà del marchio di ampliare la propria presenza anche in un segmento strategico come quello dei SUV compatti elettrici, oggi tra i più richiesti.

“A poco più di un anno dal lancio in Italia, abbiamo raggiunto la leadership nel mercato elettrico e consegnato oltre 5.000 vetture in un solo mese. Un traguardo storico per Leapmotor che conferma la bontà del percorso intrapreso e che ci trasmette tanto ottimismo per il futuro”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.

Le sue parole riflettono il clima di fiducia che accompagna questa fase di crescita. L’ingresso nel mercato italiano è avvenuto in un momento complesso, segnato da trasformazioni profonde nel settore automotive, tra transizione energetica, pressione sui prezzi e nuove abitudini di acquisto. In questo scenario, l’appoggio industriale e distributivo garantito da Stellantis ha rappresentato un fattore chiave per accelerare la diffusione del marchio.

Febbraio segna dunque una tappa importante, ma non necessariamente un punto di arrivo. Se la traiettoria dovesse confermarsi nei prossimi mesi, Leapmotor potrebbe consolidare il proprio ruolo da protagonista nella mobilità elettrica italiana, contribuendo a rendere il mercato sempre più competitivo e articolato.