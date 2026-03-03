Ferrari SF90 XX contro Koenigsegg Regera: chi vince la drag race ibrida?

La Ferrari SF90 XX Stradale è stata messa contro la Koenigsegg Regera, in una delle molte drag race organizzate dagli specialisti di carwow. A fare da teatro al confronto fra le due auto sportive del Vecchio Continente ci ha pensato la pista di accelerazione di Al-Ain, grande città dell’emirato di Abu Dhabi. Qui simili match si possono sviluppare con gli standard più alti, lontano dalle strade pubbliche.

Protagoniste del duello sono, in questo caso, un paio di supercar europee, pronte a sfruttare al meglio il loro repertorio tecnologico ed energetico per cercare di primeggiare nella sfida a tutto gas sul quarto di miglio con partenza da fermo. Prima di passare la palla al video, facciamo un breve ripasso delle doti delle due attrici a motore, che entrano sul set con contenuti visivi degni dello spessore prestazionale di cui sono capaci.

Iniziamo dalla stravagante Koenigsegg Regera, le cui cifre sono incredibilmente poderose. Sulla carta, per lei non dovrebbero esserci problemi a vincere la drag race, ma il mondo reale, a volte, può giocare delle sorprese. La sportiva svedese è alimentata da un V8 biturbo da 5.0 litri di cilindrata, abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.500 cavalli e una coppia di 2.000 Nm, su un peso di 1.590 chilogrammi.

Tanta forza giunge sulle ruote posteriori, cui è affidata la funzione motrice. Qui non c’è un cambio tradizionale, ma il rivoluzionario sistema Direct Drive di Koenigsegg, che offre un’accelerazione fluida e inarrestabile.

Screen shot da video YouTube carwow

I numeri di questo modello sono sorprendenti, ma anche la Ferrari SF90 XX Stradale mette sul piatto delle cifre spaziali. La coupé emiliana è efficace e precisa come un rasoio affilato in pista, regalando dinamiche e tempi da corsa fra i cordoli. Eccellenti anche le sue metriche rettilinee: quelle che servono in una drag race. Sotto il cofano posteriore della “belva” del “cavallino rampante” pulsa un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che rappresenta l’epicentro energetico e sonoro del sistema propulsivo ibrido.

Questo si giova della presenza di tre motori elettrici, che concorrono in parte allo sviluppo della potenza massima di 1.030 cavalli. Molto corposa anche la coppia, il cui picco si fissa a quota 804 Nm. Il peso da muovere è, per la coupé emiliana, di 1.700 chilogrammi. La forza vulcanica liberata dal cuore giunge al suolo col supporto di un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Integrale la trazione.

Basterà la presenza delle quattro ruote motrici e il loro controllo di partenza estremamente preciso per compensare i limiti nel rapporto peso potenza accusati dalla Ferrari SF90 XX Stradale rispetto alla Koenigsegg Regera? Oppure non ci sarà storia nella drag race multipla? Come al solito, custodiamo per noi la risposta. Non vi resta che guardare il filmato per averla pure voi. Buona visione!