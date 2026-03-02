Citroën Berlingo torna a una strategia multi-energia con il diesel

Da quasi 30 anni, Citroën Berlingo accompagna le famiglie e gli amanti del tempo libero nella loro vita quotidiana. Pioniere del segmento dei furgoni con tetto alto nel 1996, il modello si è affermato come un punto di riferimento grazie al suo design pratico, versatile e funzionale, pensato soprattutto per le famiglie e per chiunque apprezzi la massima fruibilità quotidiana. Per celebrare il suo anniversario, torna ora con la sua gamma completa di motorizzazioni: elettrico, benzina e diesel: ce n’è per tutti i gusti.
Citroën amplia ancora una volta la gamma di motori del Citroën Berlingo con varianti diesel
Citroën amplia ancora una volta la gamma di motori del Berlingo con varianti diesel. Reintroduce i collaudati motori diesel da 1,5 litri da 75 kW (100 CV) e 96 kW (130 CV). Entrambi i motori sono disponibili con cambio manuale, mentre la versione da 130 CV sarà disponibile anche con cambio automatico.
La decisione è chiaramente pratica: si rivolge a chi guida molto, alle famiglie che percorrono regolarmente lunghe distanze e ai clienti che non dispongono di una propria stazione di ricarica. I motori diesel offrono un’autonomia elevata e soste di rifornimento brevi: due vantaggi chiave per la vita quotidiana in famiglia. Questo mantiene il Citroën Berlingo fedele al suo DNA: un veicolo che semplifica la vita quotidiana.
Citroën Berlingo è disponibile anche con un motore benzina da 81 kW (110 CV) che coniuga versatilità e praticità nell’uso quotidiano. Il motore turbo a tre cilindri a iniezione diretta sviluppa 205 Nm di coppia già a bassi regimi, garantendo accelerazioni fluide e scattanti, sia nel traffico cittadino che nei tragitti più lunghi.
In combinazione con un cambio manuale a sei marce e un sistema Stop-Start, il motore offre un rapporto equilibrato tra prestazioni ed efficienza. Il consumo di carburante combinato è di 6,3 litri ogni 100 chilometri (WLTP). La versione a benzina è quindi sinonimo di comfort di guida, silenziosità e costi di esercizio contenuti, rispecchiando così perfettamente il carattere del Berlingo: pratico, accessibile e ben studiato.
Oltre al ritorno dei motori diesel e benzina, l’ë-Berlingo rimane un elemento fondamentale della gamma di prodotti. Con un’autonomia fino a 340 chilometri nel ciclo combinato WLTP e una batteria LFP da 50 kWh, è ideale per l’uso quotidiano. Grazie alla ricarica rapida da 100 kW, la batteria può essere ricaricata dal 20 all’80% in circa 30 minuti. L’app e-ROUTES fornisce supporto, coordinando in modo intelligente la ricarica e la pianificazione del percorso. Per i clienti che dispongono di accesso a una stazione di ricarica, l’ë-Berlingo rimane un’alternativa interessante a zero emissioni locali.
Indipendentemente dal gruppo propulsore, Citroën Berlingo conserva le qualità che le hanno garantito il successo per anni. È disponibile in due lunghezze – M (4,40 metri) e XL (4,75 metri) – e con cinque o sette posti. Le varianti Plus e Max soddisfano diverse esigenze di allestimento.
Lo spazio interno rimane impressionante: con il sedile del passeggero anteriore abbattuto, la lunghezza di carico arriva fino a 2,70 metri nella versione M e fino a 3,05 metri nella versione XL. Il volume di carico massimo arriva fino a 2.100 litri. Tre sedili posteriori abbattibili singolarmente, numerosi vani portaoggetti e il tetto multifunzione Modutop opzionale ne sottolineano ulteriormente l’elevata praticità.
Citroën punta anche sul comfort: i sedili Advanced Comfort sono disponibili come optional, insieme a un moderno sistema di infotainment con touchscreen da 10 pollici. Le ampie superfici vetrate creano un’atmosfera luminosa e ariosa, mentre la posizione di seduta rialzata offre un’eccellente visibilità. La taratura delle sospensioni, orientata al comfort, è tra le più piacevoli del segmento.
Grazie alla sua combinazione di versatilità, spazio interno spazioso, elevata fruibilità quotidiana e guida efficiente, la Citroën Berlingo conferma la sua posizione di punto di riferimento nel segmento dei veicoli per il tempo libero e continua a stupire con un ottimo rapporto qualità-prezzo.