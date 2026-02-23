Fiat Grande Panda Fastback: nuovo avvistamento per il prototipo del SUV in arrivo nel 2026

Fiat Grande Panda Fastback è sempre più vicina. Forse già in estate avverrà la sua presentazione. Si tratta del celebre C-SUV secondo modello della nuova famiglia Panda che seguirà la Grande Panda e dovrebbe precedere di qualche mese l’arrivo di Giga Panda. Oggi vi segnaliamo nuove foto spia del prototipo camuffato pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. Queste mostrano il veicolo in una località segreta del Nord Italia in fase di test.

Ancora un avvistamento per il prototipo camuffato di Fiat Grande Panda Fastback

Nonostante la livrea mimetica integrale, alcuni elementi chiave del design risultano già chiaramente leggibili. Il frontale, ancora parzialmente nascosto, lascia intravedere gruppi ottici sottili e sviluppati orizzontalmente, con una firma luminosa a LED che richiama il linguaggio stilistico inaugurato dalla nuova Grande Panda. La calandra appare ampia nella parte inferiore, con prese d’aria ben evidenti e un’impostazione più dinamica rispetto alla variante standard. Il cofano sembra piuttosto alto e orizzontale, confermando un’impostazione da crossover compatto.

La vista laterale è quella più significativa: la linea del tetto scende progressivamente verso il posteriore, definendo il profilo “fastback” che distingue questa versione. Il montante C appare inclinato e massiccio, mentre la superficie vetrata laterale si restringe nella parte finale, accentuando il carattere sportivo del modello. Le proporzioni suggeriscono un C-SUV compatto, con sbalzi contenuti e passaruota marcati.

Al posteriore della Fiat Grande Panda Fastback, intravisto anche con portellone aperto, si notano gruppi ottici verticali con sviluppo su due livelli, integrati in una struttura piuttosto alta e robusta. Il lunotto appare inclinato, coerente con la filosofia fastback, mentre il paraurti sembra avere una protezione inferiore pronunciata, ulteriore richiamo al mondo dei crossover urbani.

Le ruote, dal disegno geometrico, e l’altezza da terra generosa rafforzano l’impressione di un modello pensato per coniugare praticità e stile. La piattaforma dovrebbe essere condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, con motorizzazioni attese sia mild hybrid sia elettriche.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda Fastback nascerà su piattaforma smart car e arriverà sul mercato con motore a benzina, in versione ibrida e anche elettrica al 100 per cento. Le motorizzazioni dovrebbero essere le stesse delle altre auto di Stellantis su questa piattaforma. Il debutto avverrà di certo nel 2026. Si vocifera dell’estate come periodo più probabile per le prime immagini del veicolo. Non ancora confermato ufficialmente il luogo di produzione che comunque dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco o al massimo quello di Bursa in Turchia.