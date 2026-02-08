Coppa Milano-Sanremo 2026: anche le “rosse” del Ferrari Club Italia al via

Cresce l’attesa per la Coppa Milano-Sanremo 2026. Poche settimane ci separano ormai da questa rievocazione storica, giunta alla diciassettesima edizione. L’appuntamento prenderà forma dal 26 al 29 marzo, quando i motori della auto protagoniste torneranno a rombare. Saranno della partita anche le “rosse” del Ferrari Club Italia. I membri del sodalizio potranno prendervi parte tanto con un modello classico, nato entro il 2000, quanto un modello più recente, in produzione dal 2001.

Si profila, ancora una volta, uno spettacolo di grande piacevolezza, tutto da vivere. Il rendez-vous di cui ci stiamo occupando sarà il primo appuntamento del Campionato Nazionale di Regolarità FCI 2026. Quasi certa la presenza di una buona rappresentanza di vetture del “cavallino rampante”.

Presentata in occasione di Auto e Moto d’Epoca Bologna, lo scorso mese di ottobre, la Coppa Milano-Sanremo celebrerà nel 2026 un traguardo storico: il 120° anniversario della gloriosa corsa. Il merito delle sue origini va ascritto a Camillo Costamagna, direttore dell’allora nascente Gazzetta dello Sport. Le alchimie del percorso erano quelle vissute dai milanesi quando si spingevano verso la riviera durante le vacanze.

Il primo successo andò a Tamagni su Marchand e a Maffeis su De Dion-Bouton, perché due furono le categorie in cui fu divisa la gara, per separare le auto più grosse da quelle più piccole e di minore cubatura. Quell’appuntamento agonistico andò avanti per alcuni decenni, prima di interrompere la sua numerazione.

Dal 2003 la Coppa Milano-Sanremo rivive nella dimensione della rievocazione storica, alla stessa stregua di quanto accade per la 1000 Miglia e per la Targa Florio Classica. Una gradita sorpresa dell’edizione alle porte è il recupero del percorso delle origini, per onorare al meglio la memoria storica, in occasione del 120° anniversario. I collezionisti, con le loro auto d’epoca, con le “rosse” del Ferrari Club Italia, con le altre supercar e con le youngtimer ammesse al via si preparano al tuffo nella magiche atmosfere di questo raduno.

Si tratta di un rendez-vous a matrice turistica, dove i rilevamenti sui pressostati diventano secondari rispetto al piacere esperienziale concesso nel tragitto dal capoluogo lombardo alla città dei fiori. La Coppa-Milano Sanremo 2026 si disputerà in tre giornate. Il via alle danze è previsto dall’Autodromo Nazionale di Monza, con alcune prove speciali fra i cordoli del tempio italiano della velocità. Poi la serata di gala a Milano, dove l’eleganza glamour prenderà il posto dei cronometri.

Il giorno dopo, la festosa e rombante carovana di auto storiche, Ferrari e compagnia bella si muoverà alla volta dei Colli del Gavi, in provincia di Alessandria, dove si svolgerà la pausa pranzo. Finita questa, gli equipaggi si dirigeranno alla volta di Acqui Terme e poi di Genova. Nel capoluogo ligure prenderà forma il secondo pernottamento e poi, nella giornata di sabato 28 marzo, la tradizionale sfilata cittadina, seguita dallo spostamento in direzione di Loano.

Da qui, una volta deliziate le papille gustative, i protagonisti dell’evento torneranno in abitacolo, per affrontare le ultime prove cronometrate e di media, che li accompagneranno fino alla destinazione finale: la città dei fiori e del festival della canzone italiana. Qui la rievocazione storica 2026 della Coppa Milano-Sanremo giungerà al suo epilogo, con la cerimonia di premiazione e la cena di gala presso il Casinò. Non potrebbe essersi cornice più glamour per sigillare un evento del genere.

I partecipanti che vorranno allungare il sugo avranno la possibilità di disputare un tributo, non conteggiato nella gara, ma comunque denso di fascino, passione e “dolce vita”. Questo sarà riservato alle supercar moderne e alla più iconiche youngtimer, costruite dal 2001 ai nostri giorni. Ancora una volta il godimento per gli occhi e per lo spirito, dei partecipanti e del pubblico, sarà assicurato. La Coppa Milano-Sanremo 2026 farà parte del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport. Iscrizioni possibili fino all’8 marzo 2026.

Fonte | Coppa Milano-Sanremo