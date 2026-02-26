Ferrari 499P, si ritorna al WEC 2026 con la livrea da campione

La Ferrari torna nel WEC per la quarta stagione consecutiva con un messaggio chiarissimo: i titoli Costruttori e Piloti conquistati nel 2025 non sono un traguardo, ma un punto di partenza. La 499P si ripresenta con una livrea che grida “campione del mondo” da ogni centimetro quadrato, completa di corona d’alloro sotto il cavallino rampante. Maranello non ha vinto un mondiale Costruttori dal 1972, e ora che l’ha riconquistato, non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

La livrea Rosso Scuderia abbandona la finitura opaca per abbracciare quella lucida, identica alla monoposto di Formula 1 SF-26. Il Giallo Modena definisce ancora le linee, ma con un dettaglio che non passa inosservato: le frecce diagonali sono invertite, con la punta rivolta verso l’ala posteriore. Una scelta estetica che enfatizza l’abitacolo, cuore strutturale e simbolico della vettura. Così, la 499P vuole farsi vedere anche da ferma.

Sul fronte tecnico, la Ferrari pronta per il WEC 2026 rimane sostanzialmente invariata. Il sistema ibrido che combina il V6 biturbo centrale-posteriore con l’ERS anteriore continua a funzionare, e Maranello ha lavorato principalmente sugli assetti che avevano mostrato qualche crepa nella seconda parte del 2025.

La riomologazione in galleria del vento negli States ha imposto aggiustamenti per rientrare nei parametri del Balance of Performance, mentre i nuovi pneumatici Michelin introducono un’ulteriore variabile da gestire. Ferdinando Cannizzo, responsabile delle vetture endurance, ha ammesso che il lavoro di comprensione delle nuove mescole non è ancora completo.

La formazione piloti resta invariata: la numero 50 con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, la numero 51 con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, freschi campioni del mondo che sfoggeranno gli allori FIA sui parafanghi.

Con Porsche fuori dai giochi, la rivalità con Toyota si preannuncia ancora più accesa. I giapponesi hanno presentato una macchina completamente nuova, la TR010, e Maranello risponde con la convinzione che la 499P sia ancora competitiva ai massimi livelli. Antonello Coletta, Global Endurance Manager, è stato chiaro: “Affronteremo la stagione gara per gara, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile”.