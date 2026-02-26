Abarth 500e tra le “Best Cars 2026” in Germania: decima vittoria per il brand

Per la cinquantesima edizione consecutiva, la rivista specializzata “auto motor und sport” ha coinvolto i propri lettori nella tradizionale votazione dedicata alle “Best Cars” dell’anno, uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore automobilistico. Nel corso della storia del premio, Abarth si è affermata come uno dei marchi più vincenti e apprezzati, grazie a modelli capaci di coniugare sportività e carattere distintivo. L’edizione più recente ha segnato un nuovo traguardo: la decima vittoria assoluta per il brand dello Scorpione, conquistata questa volta dall’Abarth 500e, simbolo della sua evoluzione elettrica ad alte prestazioni.

Advertisement

Il modello d’ingresso elettrico nel mondo Abarth ha vinto la categoria “Mini Car” per la seconda volta consecutiva. Con il 23,9% dei voti, l’Abarth 500e ha battuto di misura un altro modello elettrico del Gruppo Stellantis: la Fiat 500 Electric si è classificata al secondo posto, ottenendo il 19,0% dei voti.

Alla 50ª edizione del concorso di “auto motor und sport”, l’Abarth 500e vince la categoria “Mini Cars”

“Come negli anni precedenti, ‘auto motor und sport’ ha assegnato all’Abarth 500e il titolo di vincitrice del suo concorso ‘Best Cars’. Il nostro modello elettrico sportivo prosegue così senza soluzione di continuità il successo dei suoi predecessori a propulsione convenzionale, che in precedenza avevano ottenuto nove vittorie ‘Best Cars’. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la continua fiducia che gli appassionati di auto tedeschi ripongono nel nostro marchio. Ciò dimostra che Abarth gode di un’eccellente reputazione in termini di prestazioni, anche nel campo della mobilità elettrica”, ha commentato Andreas Mayer, responsabile del marchio Abarth in Germania.

Advertisement

All’edizione celebrativa di “Best Cars”, sono stati valutati 480 modelli di veicoli in 13 categorie. In totale, 94.911 partecipanti hanno espresso il loro voto. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 10 giugno 2026 presso il Castello di Stoccarda. Il motore elettrico dell’Abarth 500e eroga 113,7 kW (equivalenti a 155 CV). Accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,0 secondi. Il generatore sonoro disattivabile sottolinea le prestazioni impressionanti con il caratteristico sound Abarth. L’Abarth 500e è disponibile come pratica berlina e come elegante cabriolet con capote elettrica.