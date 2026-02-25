Nuova Fiat Campagnola: così Fiat sfiderebbe Jeep Wrangler e Land Rover Defender

Sul web è trapelata una nuova ipotesi di come potrebbe essere una nuova Fiat Campagnola. Ci riferiamo al mitico fuoristrada di Fiat nato nel 1951 come fuoristrada leggero destinato sia all’uso militare sia civile, concepito per affrontare terreni difficili con semplicità meccanica e grande robustezza.

Advertisement

Nuova ipotesi dal web a proposito di una futura, ipotetica nuova Fiat Campagnola

Progettata con telaio a longheroni, trazione integrale inseribile e sospensioni adatte all’off-road, si impose rapidamente come alternativa italiana alla Jeep. Nel 1974 arrivò la seconda serie, più moderna nelle linee ma fedele alla vocazione spartana e funzionale. Utilizzata da esercito, forze dell’ordine e professionisti, la Campagnola è rimasta in produzione fino al 1987, diventando un simbolo del fuoristrada “duro e puro” made in Italy.

Ovviamente diciamo subito che al momento non è previsto l’arrivo di una nuova Fiat Campagnola nella gamma della casa torinese sebbene questa auto rimanga sempre molto popolare tra i fan della casa torinese e i semplici appassionati come dimostrano i numerosi render apparsi ad immaginare ipotetiche future generazioni. Quella che vi mostriamo arriva direttamente dai social ed è probabilmente frutto di AI.

Advertisement

La nuova Fiat Campagnola che vi mostriamo in queste immagini è un render che reinterpretata in chiave moderna con un linguaggio stilistico coerente con le più recenti proposte del marchio torinese. Il design riprende l’impostazione squadrata e robusta dell’originale, ma la aggiorna con elementi contemporanei: frontale verticale, fari LED dalla firma luminosa geometrica e una griglia semplice, dominata dal lettering FIAT ben in vista. Il cofano è piatto e orizzontale, con nervature leggere che rafforzano la sensazione di solidità.

I passaruota sono marcati e rivestiti in materiale protettivo nero, mentre i cerchi in lega dal disegno sportivo di grande diametro e finitura bicolore aggiungono un tocco dinamico a un corpo vettura altrimenti essenziale e funzionale. Il tetto rigido, in tinta con la carrozzeria, sostituisce la tradizionale copertura in tela, rendendo l’insieme più moderno e strutturato.

Advertisement

Nella vista posteriore questa ipotetica nuova Fiat Campagnola evidenzia una coda pulita e verticale, con gruppi ottici LED dal disegno squadrato e tecnologia luminosa tridimensionale. Il portellone è ampio e lineare, con scritta FIAT centrale e badge 4WD che sottolinea la vocazione off-road. Il paraurti robusto e l’assetto rialzato completano l’immagine di un fuoristrada contemporaneo, pensato per unire tradizione e attualità. Si tratta sicuramente di un’ipotesi suggestiva che però come vi spiegavato poc’anzi non sembra trovare purtroppo trovare spazio nella realtà con Fiat che al momento è impegnata nel lancio due SUV di segmento C soprannominati Giga Panda e Panda Fastback che vedremo debuttare entro fine anno.