Alfa Romeo lancia l’edizione limitata “Junior Ibrida Edizione Bianco” in Giappone

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata “Junior Ibrida Edizione Bianco” del modello compatto Alfa Romeo, Junior, presso i concessionari autorizzati Alfa Romeo in tutto il Giappone a partire da giovedì 26 febbraio 2026, in una tiratura limitata di 120 unità. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è di 4.990.000 yen.

Advertisement

Da oggi in concessionaria in Giappone Alfa Romeo Junior Ibrida Edizione Bianco



Il modello base, la Junior Ibrida, è un modello compatto che incarna l’estetica Alfa Romeo, fondendo il sofisticato design italiano con la tecnologia ibrida avanzata. Combina comfort e guida sportiva in città, regalando un’esperienza di guida emozionante nella vita di tutti i giorni.

La “JUNIOR Ibrida Edizione Bianco” è un’auto in edizione limitata caratterizzata dalla tonalità “Bianco Sempione”, creata in risposta alle richieste dei clienti giapponesi di una carrozzeria bianca.

Questa tonalità originale si ispira al marmo bianco dell’Arco della Pace di Sempione, quartiere storico di Milano. In abbinamento al tetto nero, crea un look speciale con un sofisticato contrasto bicolore.

Advertisement



Gli esterni presentano equipaggiamenti speciali che enfatizzano la sportività della vettura. Oltre ai cerchi “aero” progettati per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare l’aerodinamica, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori (calotte degli specchietti) in look carbonio e lo spoiler anteriore con finitura adesiva in look carbonio conferiscono all’auto un aspetto audace che trasmette la passione per la guida. Inoltre, è incluso un portachiavi in carbonio esclusivo per questa edizione limitata, che aggiunge ulteriore sensazione di esclusività.



La “Junior Ibrida Edizione Bianco” si distingue per un equipaggiamento speciale che ne enfatizza il carattere sportivo e ricercato. Il design è valorizzato da uno spoiler anteriore impreziosito da una decalcomania con effetto carbonio, dettaglio che richiama il mondo delle competizioni. Lo stesso trattamento effetto carbonio è riservato agli alloggiamenti degli specchietti retrovisori, creando coerenza stilistica e un forte impatto visivo. Completano l’estetica i cerchi in alluminio aerodinamici da 18 pollici con iconico design a cinque foglie, mentre un esclusivo guscio chiave in carbonio aggiunge un ulteriore tocco distintivo e premium all’esperienza complessiva.