in Stellantis News

Stellantis Financial Services avvia un progetto pilota con Welkmodel.nl nei Paesi Bassi

Lo strumento guida i consumatori nella ricerca dell’auto ideale all’interno dell’ampia gamma Stellantis

di aggiornato il

Stellantis Financial Services

Stellantis Financial Services Netherlands sta lanciando un progetto pilota con Welkmodel.nl, un’innovativa piattaforma online per la scelta e la consulenza sull’auto. Lo strumento è progettato per rendere la scelta dell’auto ideale più rapida, semplice e personalizzata.

Advertisement

Con Welkmodel orientamento multimarca all’interno dell’ampio portafoglio Stellantis

Con un’interfaccia intuitiva e una serie di domande semplici ed efficaci, Welkmodel.nl offre consigli personalizzati in base alle esigenze di mobilità e allo stile di vita individuali. Lo strumento guida i consumatori nella ricerca dell’auto ideale all’interno dell’ampia gamma Stellantis, che comprende marchi leader come Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot.

Trovare un’auto non deve essere complicato. Che si stia appena iniziando ad acquistare o noleggiare un’auto, o semplicemente non si abbia il tempo o la voglia di esplorare l’ampia selezione di modelli disponibili, Welkmodel.nl aiuta gli utenti a scoprire e trovare l’auto ideale in modo accessibile e intuitivo.

Advertisement

Sophieke Verhoeven, Vice CEO di Stellantis Financial Services Netherlands e sponsor commerciale di Welkmodel.nl: “Welkmodel.nl si distingue dai tradizionali siti di comparazione che si concentrano principalmente sulle specifiche tecniche. I consumatori non devono essere esperti di motori o livelli di allestimento. Presentando un’offerta multimarca in modo accessibile, permettiamo ai clienti di fare scelte consapevoli e persino di scoprire marchi che potrebbero non aver preso in considerazione prima”.

Welkmodel.nl

Welkmodel.nl è nato da Star*Up, il programma imprenditoriale globale di Stellantis che supporta i dipendenti nella trasformazione di idee innovative in soluzioni incentrate sul cliente. Grazie a un approccio agile e a una forte attenzione al consumatore, il team è stato in grado di reinventare la scelta di auto ideale e sviluppare una piattaforma che aiuta i clienti a trovare la soluzione perfetta.

Advertisement

Poiché Welkmodel.nl è attualmente in fase pilota, l’esperienza utente gioca un ruolo chiave nel suo ulteriore sviluppo. Gli utenti sono invitati a testare lo strumento e a condividere il loro feedback dopo aver compilato il questionario sul sito web.

LinkedInTelegramWhatsApp

Lascia un commento

ARGOMENTI: Mercato EMEA