Stellantis Financial Services avvia un progetto pilota con Welkmodel.nl nei Paesi Bassi

Stellantis Financial Services Netherlands sta lanciando un progetto pilota con Welkmodel.nl, un’innovativa piattaforma online per la scelta e la consulenza sull’auto. Lo strumento è progettato per rendere la scelta dell’auto ideale più rapida, semplice e personalizzata.

Con Welkmodel orientamento multimarca all’interno dell’ampio portafoglio Stellantis

Con un’interfaccia intuitiva e una serie di domande semplici ed efficaci, Welkmodel.nl offre consigli personalizzati in base alle esigenze di mobilità e allo stile di vita individuali. Lo strumento guida i consumatori nella ricerca dell’auto ideale all’interno dell’ampia gamma Stellantis, che comprende marchi leader come Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot.

Trovare un’auto non deve essere complicato. Che si stia appena iniziando ad acquistare o noleggiare un’auto, o semplicemente non si abbia il tempo o la voglia di esplorare l’ampia selezione di modelli disponibili, Welkmodel.nl aiuta gli utenti a scoprire e trovare l’auto ideale in modo accessibile e intuitivo.

Sophieke Verhoeven, Vice CEO di Stellantis Financial Services Netherlands e sponsor commerciale di Welkmodel.nl: “Welkmodel.nl si distingue dai tradizionali siti di comparazione che si concentrano principalmente sulle specifiche tecniche. I consumatori non devono essere esperti di motori o livelli di allestimento. Presentando un’offerta multimarca in modo accessibile, permettiamo ai clienti di fare scelte consapevoli e persino di scoprire marchi che potrebbero non aver preso in considerazione prima”.

Welkmodel.nl è nato da Star*Up, il programma imprenditoriale globale di Stellantis che supporta i dipendenti nella trasformazione di idee innovative in soluzioni incentrate sul cliente. Grazie a un approccio agile e a una forte attenzione al consumatore, il team è stato in grado di reinventare la scelta di auto ideale e sviluppare una piattaforma che aiuta i clienti a trovare la soluzione perfetta.

Poiché Welkmodel.nl è attualmente in fase pilota, l’esperienza utente gioca un ruolo chiave nel suo ulteriore sviluppo. Gli utenti sono invitati a testare lo strumento e a condividere il loro feedback dopo aver compilato il questionario sul sito web.