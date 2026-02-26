Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Tonale votate “Best Cars 2026” in Germania

Doppia vittoria per Alfa Romeo ai premi “Best Cars 2026”: i lettori della rivista “auto motor und sport” hanno votato per la nona volta l’Alfa Romeo Giulia vincitrice nella categoria “Mid-Size Import” e l’Alfa Romeo Tonale vincitrice tra i “Compact SUV/Fuoristrada” d’importazione. L’Alfa Romeo Stelvio si è classificata seconda nella sua categoria; la Junior ha mancato di poco il podio, classificandosi quarta nel sondaggio condotto su circa 95.000 votanti.

Nel sondaggio tra i lettori di “auto motor und sport”, l’Alfa Romeo Giulia ha ottenuto la nona vittoria nella sua categoria di gara

Alfa Romeo continua a essere molto popolare tra i lettori della rivista automobilistica “auto motor und sport”. Hanno scelto due modelli dell’iconico marchio italiano come loro personali “Best Cars 2026”. L‘Alfa Romeo Giulia ha vinto per la nona volta nella categoria “import” nella classe “medie”, ottenendo il 22,7% dei voti. Come nei due anni precedenti, i lettori hanno votato l’Alfa Romeo Tonale al primo posto anche nella categoria “SUV/fuoristrada compatti d’importazione”.

Oltre all’Alfa Romeo Giulia e all’Alfa Romeo Tonale, anche l’Alfa Romeo Stelvio ha conquistato il primo posto nella categoria “SUV di grandi dimensioni” di importazione, aggiudicandosi il secondo posto nella classifica “BEST CARS 2026”. L’Alfa Romeo Junior ha sfiorato il podio nella categoria “SUV di piccole dimensioni di importazione”, classificandosi al quarto posto. Tutti e quattro gli attuali modelli del marchio hanno quindi ottenuto risultati eccezionali.

“Con il suo design tipicamente italiano e il suo DNA sportivo, Alfa Romeo ispira i lettori di “auto motor und sport”. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per aver nuovamente scelto modelli del nostro marchio come vincitori del concorso “Best Cars”. Successi come questi ci motivano ad ascoltare con particolare attenzione gli appassionati di auto tedeschi. Sono quindi ancora più lieto che stiamo per rilanciare i modelli Quadrifoglio e potremo presto annunciare un ringraziamento speciale ai nostri fan tedeschi”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato Stellantis Premium Brands Germania.

Quasi 95.000 lettori hanno partecipato al concorso “Best Cars”, organizzato da “auto motor und sport” per la 50a volta. Hanno scelto le loro preferite tra 480 modelli di veicoli in 13 categorie, con classifiche separate per i marchi di importazione in ogni categoria. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà a Stoccarda a giugno.