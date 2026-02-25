Facebook Twitter Instagram Youtube

BMW, occhiolino all’UE: l’accordo sui prezzi per salvare le Mini cinesi

BMW tratta con Bruxelles per evitare i dazi sulle Mini prodotte in Cina. Dopo il precedente di Cupra, spunta l’ipotesi del “prezzo minimo”.
25 Febbraio 2026
Mini Aceman Mini Aceman

Eccoci al tavolo delle trattative, dove la coerenza industriale va a farsi benedire in nome del bilancio. Parliamo di BMW e di quel pasticcio dei dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina. Secondo quanto riportato da Handelsblatt, a Monaco starebbero brindando perché la Commissione Europea sembra pronta a concedere un “salvacondotto” per le Mini Aceman e Cooper prodotte a Zhangjiagang.

Le iconiche inglesine del gruppo BMW, oggi figlie della joint venture Spotlight Automotive tra BMW e i cinesi di Great Wall Motor, potrebbero schivare quella mazzata del 20,7% di sovrattassa che si aggiunge al 10% di tariffa base.

Mini Aceman
Il trucco c’è e ha un nome: “prezzo minimo all’importazione”. In pratica, BMW si impegnerebbe a non vendere le sue elettriche sotto una certa soglia, e in cambio Bruxelles chiuderebbe un occhio sui dazi punitivi. Un film già visto con la Cupra Tavascan del Gruppo Volkswagen, che ha fatto da apripista a questa strategia del “pagare tutti per non pagare dazi”.

Se l’accordo andrà in porto, BMW dovrà sottostare a un regime di “sorveglianza” niente male. Quote annuali fisse, relazioni dettagliate sulle vendite e l’obbligo di accogliere ispettori europei pronti a spulciare i registri per verificare che non ci siano “aiutini” sottobanco da parte del governo di Pechino.

Mini cooper

Mentre BYD, Geely e SAIC continuano a essere presi a schiaffi con dazi che arrivano fino al 35,3%, i produttori europei che hanno delocalizzato in Cina tentano la via diplomatica. BMW è ufficialmente “ottimista”, nonostante abbia presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro le tariffe.

Il punto è che il mercato non aspetta i tempi della giustizia. Entro la metà del 2025 sapremo se questa pace armata reggerà, ma intanto il segnale è il solito, con l’Europa alza i muri, ma lascia sempre un portone aperto per chi sa come bussare. Le importazioni di ibridi plug-in, guarda caso esenti dai dazi, esplodono. È il solito delirio burocratico: si punisce l’elettrico puro per ideologia e si finisce per negoziare prezzi minimi per salvare i marchi storici che hanno preferito il basso costo cinese alla produzione continentale. Un capolavoro di controsensi.

