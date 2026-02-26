Stellantis sceglie Ituran per il programma Connect Fiat

Ituran Location and Control compie un nuovo passo nel mondo della mobilità connessa diventando il partner tecnologico del programma Connect Fiat di Stellantis in Sud America. Una collaborazione che non nasce oggi, ma che affonda le radici nel maggio 2025 e che ora entra in una fase più ampia e strutturata grazie a un accordo triennale, con possibilità di estensione per altri due anni. Un segnale chiaro di fiducia reciproca e di visione condivisa sul futuro dell’auto sempre più digitale.

Advertisement

Ituran fornirà a Stellantis un sistema completo che parte dall’hardware installato a bordo e arriva fino ai servizi digitali

Il cuore del progetto è semplice da spiegare, ma complesso da realizzare: trasformare il veicolo in un ecosistema intelligente. Ituran fornirà infatti un sistema completo che parte dall’hardware installato a bordo e arriva fino ai servizi digitali e alle infrastrutture back-end che gestiscono i dati. A questo si aggiunge un’app dedicata agli utenti finali, pensata per rendere l’esperienza più intuitiva e concreta nella vita di tutti i giorni. Monitoraggio del veicolo, funzioni di sicurezza, localizzazione in tempo reale e gestione remota sono solo alcune delle possibilità offerte dalla piattaforma.

Il debutto del servizio Connect Fiat avverrà in esclusiva su Fiat Strada, pick-up simbolo del marchio in Sud America e tra i modelli più apprezzati della regione. La scelta non è casuale: Strada rappresenta un punto di riferimento per affidabilità e diffusione, terreno ideale per introdurre un sistema che punta a migliorare sicurezza, controllo e interazione tra conducente e veicolo.

Advertisement

Per Eyal Sheratzky, co-amministratore delegato di Ituran, il progetto dimostra la capacità dell’azienda di integrare hardware, servizi e applicazioni in un’unica piattaforma coerente. Dello stesso avviso Gisele Tonello, Vicepresidente della Business Unit Software di Stellantis in Sud America, che sottolinea come Connect Fiat rappresenti una tappa fondamentale nella strategia software del Gruppo: l’obiettivo è accompagnare il veicolo lungo tutto il suo ciclo di vita, trasformandolo in una piattaforma connessa, intelligente e sempre aggiornata. Più che una semplice innovazione tecnica, si tratta di un’evoluzione del modo in cui viviamo l’automobile ogni giorno.