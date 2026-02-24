Jeep Grand Cherokee SRT: negli USA si augurano un suo ritorno

Quando nel 2021 uscì di scena la Jeep Grand Cherokee SRT insieme alla Trackhawk, con la fine della generazione WK2, molti appassionati diedero per scontato l’arrivo di un’erede ad alte prestazioni basata sulla nuova piattaforma WL. La Trackhawk, del resto, aveva ridefinito il concetto di SUV sportivo, abbinando il V8 HEMI HELLCAT sovralimentato da 6,2 litri a un livello di versatilità adatto all’uso quotidiano.

Qualche possibilità di ritorno per una nuova Jeep Grand Cherokee SRT sembrano esserci ma si attendono conferme

Il debutto della Grand Cherokee WL è avvenuto in un contesto complesso: pandemia, crisi delle forniture, normative sulle emissioni sempre più severe e una strategia industriale fortemente orientata verso l’elettrificazione sotto la guida dell’ex CEO Carlos Tavares. In questo scenario, le versioni V8 ad alte prestazioni sono progressivamente uscite dai radar, alimentando la convinzione che l’era delle Jeep SRT stradali fosse conclusa.

Le speculazioni su una nuova Jeep Grand Cherokee SRT sono riemerse lo scorso anno, quando alcune foto spia hanno mostrato una Jeep Grand Cherokee con carreggiate più ampie e doppi terminali di scarico. Inizialmente si è parlato di una possibile variante sportiva WL, ma fonti successive hanno chiarito che si trattava probabilmente di un mulo tecnico utilizzato per test legati all’architettura STLA Large della Dodge Charger SIXPACK, camuffato con carrozzeria Jeep.

In una recente intervista, Mauricio Lopez, responsabile vendite globali del marchio Jeep, ha lasciato intendere che a proposito di una nuova Jeep Grand Cherokee SRT nulla sia escluso. “Tutto è sul tavolo”, ha dichiarato, facendo riferimento a importanti investimenti futuri da parte di Stellantis e a nuovi sviluppi di prodotto ancora riservati. Non è una conferma ufficiale, ma neppure una chiusura.

Un elemento significativo riguarda il ruolo di Tim Kuniskis, oggi alla guida anche della divisione SRT oltre che del marchio Ram. Kuniskis è noto per aver sostenuto progetti ad alto contenuto emozionale e powertrain ambiziosi. Il suo coinvolgimento suggerisce che le prestazioni possano restare parte integrante della strategia nordamericana.

Dal punto di vista tecnico, la WL ha inizialmente offerto il V8 HEMI 5.7 litri, mentre la precedente WK2 aveva dimostrato la compatibilità con il 6.2 litri sovralimentato. Non ci sono conferme sull’eventuale integrazione dell’HELCAT nell’attuale piattaforma, ma l’assenza di smentite lascia aperti diversi scenari.

Anche il ciclo di vita del modello potrebbe favorire una variante ad alte prestazioni, considerando che la WL è sul mercato da circa cinque anni, fase in cui spesso vengono introdotte versioni speciali o aggiornamenti strategici.

In un segmento dove i SUV ad alte prestazioni continuano a registrare margini elevati e forte domanda, un ritorno della Jeep Grand Cherokee SRT o Trackhawk rappresenterebbe una mossa coerente con la storia recente del marchio. Non c’è ancora nulla di ufficiale. Ma per chi pensava che il capitolo delle Jeep ad altissima potenza fosse chiuso, la porta sembra tutt’altro che sbarrata. Qui vi mostriamo un render pubblicato nelle scorse ore dal sito americano Moparinsiders.com che ipotizza così l’aspetto di una ipotetica futura Jeep Grand Cherokee SRT.