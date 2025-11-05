Dodge apre gli ordini per la Dodge Charger Scat Pack con motore SixPack

Dodge continua a rafforzare la sua potenza. La sua ultima novità? La Dodge Charger Scat Pack del 2026, quattro porte e 550 cavalli, con motore SIXPACK, che accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, diventando la berlina più potente del settore e la più potente sotto i 60.000 dollari.

I clienti possono ordinare una nuovissima Dodge Charger Scat Pack 2026 a quattro porte e alimentata a benzina

“Questa è Dodge che fa ciò che sa fare meglio: sviluppare la potenza, superare i limiti e offrire ai clienti una scelta reale”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Che si tratti di modelli ad alta potenza, due o quattro porte, SIXPACK o Daytona, offriamo una gamma potente e diversificata come i nostri fan. E con 550 cavalli in una berlina a quattro porte con un prezzo inferiore a 56.995 dollari, stiamo dimostrando che la praticità non deve essere per forza noiosa: può bruciare i pneumatici.”

Già disponibile in versione a due porte, la nuova Dodge Charger Scat Pack si prepara ad ampliare la propria offerta: a partire dal 4 novembre 2025, i clienti potranno infatti ordinare anche la variante a quattro porte, pensata per chi desidera unire prestazioni da autentica muscle car a una maggiore praticità d’uso quotidiano.

Sotto il cofano batte il cuore del nuovo motore SIXPACK High Output (HO), il più potente della famiglia Hurricane: un 3.0 litri biturbo a sei cilindri in linea capace di sprigionare 550 cavalli e 531 lb-ft di coppia. Numeri che si traducono in prestazioni di livello assoluto, con un’accelerazione da 0 a 60 mph in soli 3,9 secondi, un tempo di 12,2 secondi sul quarto di miglio e una velocità massima di 177 mph.

Sia nella versione a due porte già disponibile, sia nella nuova configurazione a quattro porte, la Charger Scat Pack 2026 conserva lo stesso design audace e muscoloso che da sempre caratterizza il DNA Dodge. Linee scolpite, proporzioni orientate alle prestazioni e un look aggressivo e dinamico definiscono una vettura che unisce tradizione e modernità, incarnando perfettamente lo spirito della muscle car americana per eccellenza.

All’interno, entrambi i modelli condividono un abitacolo pluripremiato con sedili sportivi in ​​pelle di camoscio di alta qualità, un touchscreen Uconnect da 12,3 pollici e dettagli in carbonio e camoscio per un’atmosfera ispirata alle corse. Sotto il cofano, ogni Charger Scat Pack vanta il potente motore biturbo Hurricane SIXPACK da 3,0 litri con 550 cavalli, abbinato a un sistema di trazione integrale avanzato e alla modalità RWD per burnout, drifting e pura euforia di guida.

Che si scelga la versione a due o quattro porte, la Charger Scat Pack offre la stessa tecnologia prestazionale, tra cui Launch Control, Line Lock e freni Brembo, garantendo un DNA da muscle car senza compromessi in ogni configurazione. La Dodge Charger Scat Pack 2026 a quattro porte con motore SIXPACK è disponibile a un prezzo di vendita consigliato dal produttore statunitense (MSRP) di partenza di $ 56.995. La produzione della Charger a quattro porte con motore SIXPACK inizierà all’inizio del 2026, con consegne previste per il primo trimestre del 2026.