Dodge apre gli ordini per la Dodge Charger Scat Pack con motore SixPack

I clienti possono ordinare una nuovissima Dodge Charger Scat Pack 2026 a quattro porte e alimentata a benzina

Dodge Charger Scat Pack con motore SIXPACK

Dodge continua a rafforzare la sua potenza. La sua ultima novità? La Dodge Charger Scat Pack del 2026, quattro porte e 550 cavalli, con motore SIXPACK, che accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, diventando la berlina più potente del settore e la più potente sotto i 60.000 dollari.

“Questa è Dodge che fa ciò che sa fare meglio: sviluppare la potenza, superare i limiti e offrire ai clienti una scelta reale”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Che si tratti di modelli ad alta potenza, due o quattro porte, SIXPACK o Daytona, offriamo una gamma potente e diversificata come i nostri fan. E con 550 cavalli in una berlina a quattro porte con un prezzo inferiore a 56.995 dollari, stiamo dimostrando che la praticità non deve essere per forza noiosa: può bruciare i pneumatici.”

Già disponibile in versione a due porte, la nuova Dodge Charger Scat Pack si prepara ad ampliare la propria offerta: a partire dal 4 novembre 2025, i clienti potranno infatti ordinare anche la variante a quattro porte, pensata per chi desidera unire prestazioni da autentica muscle car a una maggiore praticità d’uso quotidiano.

Dodge Charger Scat Pack con motore SIXPACK

Sotto il cofano batte il cuore del nuovo motore SIXPACK High Output (HO), il più potente della famiglia Hurricane: un 3.0 litri biturbo a sei cilindri in linea capace di sprigionare 550 cavalli e 531 lb-ft di coppia. Numeri che si traducono in prestazioni di livello assoluto, con un’accelerazione da 0 a 60 mph in soli 3,9 secondi, un tempo di 12,2 secondi sul quarto di miglio e una velocità massima di 177 mph.

Sia nella versione a due porte già disponibile, sia nella nuova configurazione a quattro porte, la Charger Scat Pack 2026 conserva lo stesso design audace e muscoloso che da sempre caratterizza il DNA Dodge. Linee scolpite, proporzioni orientate alle prestazioni e un look aggressivo e dinamico definiscono una vettura che unisce tradizione e modernità, incarnando perfettamente lo spirito della muscle car americana per eccellenza.

All’interno, entrambi i modelli condividono un abitacolo pluripremiato con sedili sportivi in ​​pelle di camoscio di alta qualità, un touchscreen Uconnect da 12,3 pollici e dettagli in carbonio e camoscio per un’atmosfera ispirata alle corse. Sotto il cofano, ogni Charger Scat Pack vanta il potente motore biturbo Hurricane SIXPACK da 3,0 litri con 550 cavalli, abbinato a un sistema di trazione integrale avanzato e alla modalità RWD per burnout, drifting e pura euforia di guida.

Dodge Charger Scat Pack con motore SIXPACK

Che si scelga la versione a due o quattro porte, la Charger Scat Pack offre la stessa tecnologia prestazionale, tra cui Launch Control, Line Lock e freni Brembo, garantendo un DNA da muscle car senza compromessi in ogni configurazione. La Dodge Charger Scat Pack 2026 a quattro porte con motore SIXPACK è disponibile a un prezzo di vendita consigliato dal produttore statunitense (MSRP) di partenza di $ 56.995. La produzione della Charger a quattro porte con motore SIXPACK inizierà all’inizio del 2026, con consegne previste per il primo trimestre del 2026.

