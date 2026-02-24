Prorogata la mostra sul Design Ferrari al MAUTO di Torino

Nei programmi iniziali, la chiusura era prevista per la giornata di domenica 8 marzo, ma è stata prorogata fino al 12 aprile la mostra dal titolo “Ferrari Design. Creative Journeys 2010-2025”, in corso di svolgimento al MAUTO di Torino. A fine marzo, però, la Purosangue offerta alla visione del pubblico lascerà l’esposizione. Niente di grave, perché non era certo il pezzo forte della rassegna, che conta sulla presenza di auto straordinarie del “cavallino rampante”.

Nata dalla collaborazione fra il Museo Nazionale dell’Automobile, il Centro Stile Ferrari e i Musei Ferrari, la mostra sul design delle vetture di Maranello passa in rassegna alcune opere nate dall’estro di Flavio Manzoni, da quando è passata all’interno la gestione di questa fase creativa, per lungo tempo assegnata a Pininfarina, che ha dominato felicemente la scena nei decenni precedenti.

“Ferrari Design. Creative Journeys 2010-2025” trova accoglienza in un nuovo spazio espositivo del MAUTO, espressamente dedicato allo stile. In pratica, quella in atto, è la prima rassegna a guadagnare vita nell’ala di fresco debutto. Molte altre, qui, prenderanno forma in futuro, arricchendo l’offerta di una struttura museale, quella torinese, sempre molto attiva, che sa creare continui stimoli e forti spunti di interesse, in un contesto dinamico e di alta qualità, che fa onore all’Italia intera.

Le 11 Ferrari al momento esposte, nell’ambito della mostra di cui ci stiamo occupando, illustrano l’approccio creativo di Flavio Manzoni e del suo gruppo di lavoro. Sono tutte auto nate sotto la sua regia, a partire dal 2010, quando il marchio del “cavallino rampante” ha internalizzato in modo pieno il ciclo progettuale delle sue auto. I veicoli esposti sono accompagnati da disegni e schede illustrative, che donano ulteriore valore all’esperienza, offerta in una cornice ambientale di grande fascino, intonata allo splendore dei mezzi in vetrina.

Come già riferito in un precedente articolo, insieme alle vere “rosse”, ci sono dei modelli di stile in scala 1:1, il più noto dei quali rappresenta la FXX-K Evo, versione estrema de LaFerrari, nata come vettura laboratorio usabile solo in pista da una ristretta élite di piloti collaudatori. Grande curiosità suscita anche la Vision Gran Turismo del 2022, che traduce in materia un modello nato per l’universo dei giochi digitali.

Fra le auto vere, capaci di spingere a mille le pulsazioni cardiache degli appassionati, ci sono le Daytona SP3, Monza SP1, LaFerrari, F80, 296 GTS, 12Cilindri e la Purosangue. Non mancano due esemplari unici, che aggiungono elementi di attrattività alla composizione: si tratta delle Ferrari SP38 e P80/C, one-off configurate su misura per altrettanti clienti, che hanno voluto concedersi una sportiva unica e perfettamente aderente ai propri gusti, senza dissociarsi dalla tradizione del marchio, che non accetta eresie neppure in questo filone creativo.

Informazioni utili per la mostra sul design Ferrari al MAUTO

Foto MAUTO Torino

Orari

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Lunedì dalle 10:00 alle 14:00

Martedì dalle 10:00 alle 19:00

Mercoledì dalle 10:00 alle 19:00

Giovedì dalle 10:00 alle 19:00

Venerdì dalle 10:00 alle 19:00

Sabato dalle 10:00 alle 19:00

Domenica dalle 10:00 alle 19:00

Come raggiungere il MAUTO

Corso Unità d’Italia 40, Torino

Con i mezzi pubblici

Metropolitana:

METRO Linea 1 dalle Stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa fino alla fermata LINGOTTO. Percorrendo via Nizza in direzione Eataly e svoltando subito in via Garessio, raggiungerai il MAUTO in circa 9 minuti a piedi.

Bus:

18 (fermata FINALMARINA), 34 (fermata C.T.O.), 74 (fermata C.T.O.), 17 (fermata ELLERO), 17/(fermata ELLERO), 42 (fermata VENTIMIGLIA CAP.).

Raggiungi il Museo con GTT e scopri tutte le promozioni per gli Abbonati.

Bus Turistico City Sightseeing Torino: linea Blu fermata 4. Informazioni e dettagli qui.

Se arrivi a Torino in treno:

Dalle Stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa METRO Linea 1 fino alla fermata LINGOTTO.

Percorrendo via Nizza in direzione Eataly e svoltando subito in via Garessio, raggiungerai il MAUTO in circa 9 minuti a piedi.

Raggiungi il Museo con i treni regionali e scopri tutte le promozioni per chi viaggia su www.trenitalia.com

Se arrivi a Torino in aereo:

Treno dall’aeroporto di Torino Caselle fino alla stazione di Porta Susa, poi prendi la metropolitana METRO Linea 1 fino alla fermata LINGOTTO.

Se arrivi a Torino in macchina

Tutte le autostrade si raccordano alla TANGENZIALE DI TORINO. Ti consigliamo di prendere l’uscita Corso Unità d’Italia e seguire le indicazioni per il Museo Nazionale dell’Automobile.

Fonte | Ferrari e MAUTO