Nuovo Ram Dakota, mostrato in anteprima ai concessionari è piaciuto molto: “E’ bello, rude e aggressivo”

Dagli Stati Uniti arriva una bella notizia per Stellantis. Secondo quanto riportano i media americani il nuovo Ram Dakota sarebbe stato mostrato ai concessionari americani del gruppo in anteprima. Il modello che sarà prodotto presso lo stabilimento di Toledo non arriverà sul mercato prima del 2028. I primi commenti dei rivenditori sono stati a dir poco entusiasti. Secondo un rapporto di Auto News, diversi partecipanti all’evento di presentazione in anteprima hanno descritto il nuovo Ram Dakota come molto bello e dotato di un “aspetto rude e aggressivo” che si allinea bene con l’immagine consolidata di Ram come costruttore di modelli resistenti e pronti per il lavoro.

Nuovo Ram Dakota: mostrato in anteprima ai rivenditori il pickup in arrivo nel 2028 è stato molto apprezzato

L’evento in anteprima in cui il nuovo Ram Dakota è stato mostrato sarebbe avvenuto nel corso di questa settimana durante una presentazione privata al NADA Show di Las Vegas. Secondo Jason Feldman, titolare di una concessionaria a Houston, il nuovo Dakota presenta proporzioni “azzeccate” per sfidare rivali affermati come Toyota Tacoma e Ford Ranger. A fare la differenza, sottolinea, sarà il posizionamento di prezzo: se resterà competitivo, il successo sarà quasi automatico.

Dopo il primo contatto diretto, anche i dealer Ram si sono mostrati entusiasti. Adrian Gonzalez, general manager in Texas, vede nel nuovo Ram Dakota un concorrente credibile per il Tacoma, mentre Ralph Mahalak Jr. lo definisce un vero “game changer” del segmento. Il Dakota destinato al Nord America sarà però un progetto completamente diverso da quello sudamericano: niente piattaforma condivisa né soluzioni monoscocca elettriche, ma una solida base a telaio a longheroni e motorizzazioni termiche, in linea con le aspettative del mercato statunitense.

Ricordiamo che il numero uno di Ram Tim Kuniskis a proposito del nuovo Ram Dakota di recente aveva detto che il nuovo modello avrebbe dovuto offrire la capacità di traino e di carico utile che ci si aspetta da un “vero pickup”, non solo l’aspetto esteriore. Il CEO ha però lasciato intendere che Stellantis per questo modello ha deciso di non optare per il motore Hemi V8 come invece si era vociferato in precedenza. Sembra invece piuttosto probabile che per questo pickup venga utilizzato un motore ibrido.

L’assenza di Ram dalla categoria delle medie dimensioni è un problema persistente all’interno della gamma del marchio. Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha recentemente definito Ram un “grande e forte produttore di pickup a cui manca un pickup di medie dimensioni”. Con questo veicolo dunque il marchio americano di Stellantis colmerà questa lacuna in maniera importante.