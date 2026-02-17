Nuova Fiat Fastback, i prototipi avvistati a Torino: ulteriori indizi sulle sue caratteristiche

La nuova Fiat Fastback, che qui vi mostriamo in un render fatto con AI, continua a mostrarsi tra le strade di Torino. Negli ultimi giorni alcuni prototipi camuffati sono stati immortalati in un parcheggio cittadino, offrendo ulteriori indizi su quello che sarà il futuro Suv-coupé della casa torinese, parte integrante della strategia globale del marchio.

Si moltiplicano gli avvistamenti della nuova Fiat Fastback sempre più presente nelle strade italiane

Il modello nascerà come evoluzione più sportiva della cosiddetta “Giga Panda”, denominazione ancora non ufficiale che identifica il progetto destinato ad ampliare la famiglia Panda. La lunghezza dovrebbe attestarsi intorno ai quattro metri e mezzo, collocandosi nel cuore del segmento C-Suv. La base tecnica sarà la piattaforma Smart Car di Stellantis, architettura modulare pensata per sostenere una gamma globale di modelli compatti e medi.

Nonostante le pesanti coperture mimetiche, alcuni dettagli emergono con chiarezza. Il profilo laterale evidenzia un tetto spiovente, tipico delle carrozzerie coupé, che si raccorda a una coda alta e muscolosa. I gruppi ottici posteriori restano quasi del tutto nascosti, ma la firma luminosa dovrebbe essere coerente con il nuovo linguaggio stilistico inaugurato da Fiat negli ultimi anni.

Anche il frontale è schermato da pannelli e adesivi, ma si intravedono elementi luminosi orizzontali che potrebbero definire il family feeling dei prossimi modelli. Le ampie aperture nella parte bassa del paraurti suggeriscono esigenze di raffreddamento importanti: l’esemplare fotografato sembrerebbe infatti dotato di una motorizzazione ibrida.

All’interno è atteso un ambiente completamente nuovo rispetto alla Panda attuale. La plancia dovrebbe integrare un grande display centrale per l’infotainment e uno schermo digitale più compatto dietro al volante, con grafica squadrata e impostazione razionale.

La nuova Fiat Fastback avrà una vocazione internazionale, con lancio previsto sia in Europa sia in Sud America. Oltre alle varianti ibride ed elettriche, non si esclude una versione d’ingresso con motorizzazione esclusivamente termica. La produzione potrebbe essere affidata agli stabilimenti in Turchia o in Marocco, a conferma dell’impostazione globale del progetto.