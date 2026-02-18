Jeep: il video “Billy Goes to the River”al primo posto nel settore auto di YouTube AdBlitz 2026

Lo spot social del marchio Jeep, intitolato “Billy Goes to the River”, ha conquistato il primo posto nel settore automotive all’edizione 2026 di YouTube AdBlitz. Protagonisti della campagna sono l’iconico Big Mouth Billy Bass e la nuova Jeep Cherokee ibrida 2026, al centro di un contenuto creativo capace di catturare l’attenzione del pubblico online. Nel ranking generale del concorso, che ha visto sfidarsi 118 video, la campagna Jeep si è piazzata al quinto posto assoluto, grazie a un mix di visualizzazioni, livello di coinvolgimento, numero di “Mi piace” e condivisioni generate dagli utenti.

Secondo YouTube, “ogni anno, le persone si rivolgono a YouTube per rivedere e condividere i loro momenti preferiti legati al Big Game, in particolare gli spot. Per celebrare i migliori marchi emergenti, organizziamo un concorso per gli spot più performanti su AdBlitz, il nostro hub dedicato agli spot e ai teaser del Super Bowl. La classifica si basa su una combinazione di visualizzazioni e interazioni dal 1° al 12 febbraio a mezzanotte ET, evidenziando sia gli inserzionisti in-game che quelli digitali”.

Il primo posto nella classifica automobilistica del marchio Jeep, con la nuovissima Jeep Cherokee ibrida 2026, ha superato gli sforzi dei tre marchi automobilistici che hanno pubblicizzato il Big Game.

Lo spot, intitolato ” Billy Goes to the River”, ha lanciato la sua lenza nelle acque dei social media durante la settimana più importante del settore pubblicitario, cercando di aggiudicarsi il premio per il “miglior spot Big Game non presente nel Big Game”.

“Il nostro impegno intenzionale per fare colpo durante la settimana più importante del settore pubblicitario ha dimostrato che non è sempre necessario essere presenti nel Big Game per far brillare i nostri marchi”, ha dichiarato Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “Grazie alla potente creatività dietro l’attesissima nuova Jeep Cherokee ibrida 2026, il pubblico è rimasto affascinato da ‘Billy Goes to the River’, superando persino i marchi automobilistici che hanno partecipato sia alla trasmissione televisiva che ai social media del Big Game.

“Infatti, il video è stato accolto così bene che lo stiamo lanciando in televisione come spot pubblicitario di 30 secondi a supporto della campagna di lancio della nuova Jeep Cherokee 2026.”

Lo spot pubblicitario “Billy Goes to the River”, della durata di quasi due minuti, per la nuovissima Jeep Cherokee ibrida 2026 è stato visualizzato più di 20 milioni di volte sui canali social del marchio Jeep, tra cui YouTube, Facebook, Instagram, X e TikTok, e ha registrato 78.000 condivisioni complessive su tali canali, generando 246.000 interazioni, di cui 159.000 reazioni, 8.900 commenti e 78.000 condivisioni.

“Billy Goes to the River” è stato creato dal marchio Jeep in collaborazione con l’agenzia di Chicago Highdive, già ideatrice di uno dei recenti successi sui social media del marchio Jeep per il Grand Wagoneer, ” The Family SUV “, con la comica Iliza Shlesinger.