Nuova Fiat Argo: sarà questo il design della gemella di Grande Panda?

Nuova Fiat Argo è il nome scelto per la versione sudamericana di Fiat Grande Panda. Il modello sarà lanciato entro fine anno nei principali mercati di quel continente. La vettura che sarà molto simile alla Grande Panda europea ma con qualche piccola modifica, sarà prodotta in Brasile presso lo stabilimento Stellantis di Betim e venduta in tutto il Sud America. Di recente abbiamo anche saputo che l’attuale Fiat Argo, un modello molto popolare in Brasile ancora per qualche anno convivrà nella gamma di Fiat in Sud America con la nuova generazione. Del resto parliamo di due modelli molto diversi. La vecchia Argo è una hatchback vera e propria mentre il nuovo modello sarà un crossover compatto dalle forme squadrate.

Ecco quale potrebbe essere il design definitivo della nuova Fiat Argo gemella di Grande Panda

A proposito di come sarà esteticamente parlando la nuova Fiat Argo, oggi vi segnaliamo un nuovo render pubblicato nelle scorse ore dal creatore digitale e designer indipendente Kleber Silva che immagina così lo stile del futuro modello della casa torinese che promette di fare davvero bene anche in Sud America.

Le principali differenze estetiche tra questo render della nuova Fiat Argo e la Fiat Grande Panda riguardano soprattutto proporzioni e dettagli di stile. La Argo proposta nel render appare più slanciata e filante, con un’impostazione da crossover compatto ma meno “cubica” rispetto alla Grande Panda, che invece punta su volumi più squadrati e superfici tese dal forte richiamo rétro.

Il frontale di questa ipotetica nuova Fiat Argo è più pulito e orizzontale, con una firma luminosa sottile e integrata nella griglia, mentre la Grande Panda adotta un design più marcato con elementi pixel e un’impronta visiva più robusta. Anche al posteriore la Argo risulta più morbida nelle linee, contro la coda verticale e geometrica della Grande Panda, che enfatizza il carattere urbano e modulare del modello.

Ovviamente si tratta di supposizioni basate sui recenti avvistamenti del prototipo camuffato e non possiamo escludere che alla fine ci siano differenze con il modello reale. Di certo la somiglianza con la Grande Panda europea sarà evidente tanto da potersi parlare di due auto gemelle.

Una differenza importante la troveremo invece nella gamma dei motori. Diversamente dalla versione commercializzata in Europa, equipaggiata con il 1.2 PureTech benzina anche in variante ibrida, il modello destinato al Brasile sarà spinto dal tre cilindri 1.0 FireFly da 75 CV. Si tratta di una potenza superiore di dieci cavalli rispetto all’unità da 65 CV adottata, ad esempio, sulla 500 Hybrid, tra le citycar meno brillanti in termini di prestazioni.

La scelta punta a offrire maggiore reattività e una guida più dinamica, meglio calibrata sulle esigenze del mercato sudamericano, senza rinunciare a robustezza e semplicità meccanica. L’avvio della produzione in Brasile rappresenta inoltre un tassello strategico nell’espansione internazionale del modello.