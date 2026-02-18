Stellantis: nuovo direttore degli acquisti in Nord America proveniente da GM

Stellantis rafforza la propria struttura manageriale in Nord America con l’ingresso di un nuovo responsabile per acquisti e qualità fornitori proveniente da General Motors. Il gruppo ha annunciato la nomina di Marcelo Conti, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 23 febbraio.

Conti guiderà le attività legate al procurement e alla gestione della qualità della supply chain nel mercato nordamericano, un’area strategica per il costruttore. Subentra a Marlo Vitous, destinata a un nuovo ruolo interno con la responsabilità degli acquisti globali di materiali indiretti.

Negli ultimi anni la funzione acquisti ha assunto un peso sempre maggiore all’interno delle case automobilistiche. Dalla gestione della pandemia alla crisi dei semiconduttori, fino all’impatto dei dazi commerciali, la catena di approvvigionamento è diventata un fattore critico per costi e competitività. Stellantis, in particolare, ha affrontato criticità nei rapporti con i fornitori, un aspetto che secondo diversi analisti può riflettersi su margini e standard qualitativi.

Conti si impegnerà in iniziative che hanno prodotto alcuni miglioramenti di recente e nella ricerca di soluzioni per il complesso contesto di una supply chain automobilistica globale. Conti vanta oltre 30 anni di esperienza nella leadership degli acquisti nei settori automobilistico e aerospaziale, tra cui Rolls-Royce e Delphi prima di approdare in GM. Presso la casa automobilistica di Detroit, ha recentemente guidato gli acquisti per i sistemi interni, esterni e termici, secondo il suo profilo LinkedIn.

Vitous aveva iniziato la propria carriera nella supply chain di Chrysler LLC prima del fallimento del 2009. Ora sarà coinvolta nel supportare il piano di investimenti da 13 miliardi di dollari di Stellantis destinato alla produzione negli Stati Uniti, annunciato lo scorso ottobre. Grazie alla profonda esperienza maturata nella regione, contribuirà a rafforzare l’efficienza operativa, consolidare i rapporti con i fornitori e sostenere performance più solide per Stellantis su scala globale.

“Queste nomine rafforzano l’esecuzione globale di Stellantis e rafforzano ulteriormente la capacità dell’azienda di agire con rapidità, disciplina, attenzione al cliente e qualità”, ha affermato la portavoce Jodi Tinson in una nota.