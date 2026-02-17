Veicoli commerciali Peugeot: affidabilità, versatilità e tecnologie all’avanguardia 

Da tempo Peugeot investe con decisione in qualità e innovazione nel comparto dei veicoli commerciali, sviluppando una gamma completa pensata per affrontare le esigenze presenti e future del mercato. L’offerta si distingue per l’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate, dotazioni evolute e sistemi di assistenza paragonabili a quelli delle autovetture del marchio. Ogni modello è progettato per rispondere in modo mirato alle necessità dei professionisti, coniugando solidità strutturale, efficienza nei consumi, connettività digitale e attenzione alla sostenibilità ambientale, senza sacrificare comfort, dinamica di guida e innovazione intelligente.

Dai furgoni compatti o combi ai grandi furgoni e ai veicoli specializzati, Peugeot adatta i suoi diversi modelli a ogni esigenza

Realizzato nello stabilimento di Vigo, il Peugeot Rifter rappresenta una proposta ideale per chi cerca un veicolo adatto sia all’ambito urbano sia a quello familiare. Il design contemporaneo si abbina a una costruzione robusta e a un abitacolo studiato per garantire praticità e benessere a bordo. Disponibile nelle configurazioni a 5 o 7 posti, offre ampio spazio interno, grande modularità e finiture curate, assicurando versatilità e capacità di carico ai vertici della categoria.

Tra le sue caratteristiche più apprezzate ci sono le funzioni di assistenza alla guida, come l’avviso di superamento involontario della corsia e il mantenimento della corsia, che offrono maggiore sicurezza nei lunghi viaggi o in ambienti urbani. Inoltre, il suo sistema di connettività avanzato con touchscreen, Apple CarPlay e Android Auto facilita l’interazione del conducente con la tecnologia senza distrazioni. Il Peugeot Rifter è disponibile in versione elettrica (E-Rifter), con un’autonomia fino a 339 km, ideale per le attività urbane e gli spostamenti quotidiani, contribuendo alla riduzione delle emissioni e dei costi di gestione.

Prodotto anch’esso in Galizia, il Peugeot Partner si posiziona come un veicolo commerciale compatto, robusto e altamente adattabile. Il suo design esterno moderno e funzionale coniuga dimensioni ideali per la guida in città con un volume interno fino a 4,4 m³ e una capacità di carico utile fino a 1.000 kg, a seconda della versione.

La varietà di allestimenti, stili di carrozzeria e lunghezze – Standard e Long – offre flessibilità per diverse attività professionali, dalle consegne ai servizi di assistenza tecnica. La versione elettrica del Partner, con un’autonomia fino a 337 km, consente a liberi professionisti e PMI di ridurre i costi e di rispettare le normative sulle basse emissioni senza sacrificare capacità e prestazioni.

Gli interni del Partner sono caratterizzati da un cruscotto ergonomico, display digitali e un sistema di infotainment avanzato con navigazione connessa, oltre a sistemi di assistenza alla guida come il rilevamento della stanchezza del conducente e l’assistenza alla frenata automatica, che innalzano gli standard di sicurezza e comfort.

Il Peugeot Expert si distingue per la sua robustezza, la capacità di carico e la tecnologia intelligente. Progettato per le medie imprese e le grandi flotte, offre un carico utile massimo di 1.263 kg, oltre a diverse lunghezze e altezze che consentono di personalizzare ogni veicolo in base alle esigenze di ogni attività.

Costruita sulla moderna piattaforma EMP2, Expert coniuga efficienza nei consumi e basse emissioni con prestazioni su strada eccezionali. I suoi sistemi di assistenza alla guida includono il mantenimento della corsia, il rilevamento degli angoli ciechi, l’avviso di rischio di collisione con sistemi come il Distance Alert e la frenata automatica di emergenza avanzata.

Gli interni riflettono la stessa attenzione ai dettagli e alla qualità delle autovetture Peugeot. Presenta abitacoli spaziosi, display digitali e una gamma di opzioni di connettività e sistemi di assistenza alla guida progettati per ottimizzare produttività e sicurezza in ogni viaggio.

Peugeot Traveller è il punto di riferimento per la mobilità passeggeri nel turismo, nei servizi aziendali e nel trasporto accessibile. Offre fino a 9 posti nelle versioni Business e 8 in Business VIP, e presenta interni premium dotati di schermi di intrattenimento, sistemi di climatizzazione indipendenti e un design ergonomico.

Questo modello è dotato dei più moderni sistemi di assistenza alla guida, tra cui il sistema di avviso di attenzione del conducente e il cruise control adattivo, per viaggi più sicuri e confortevoli. Grazie alle sue dimensioni e alla sua accessibilità, può essere convertito in un veicolo adatto alle persone con mobilità ridotta.

Il Peugeot Boxer è il punto di riferimento per dimensioni e capacità di carico nella gamma di veicoli commerciali del leone. Progettato per soddisfare le esigenze di grandi flotte, trasporto logistico, distribuzione e attività che richiedono una notevole capacità di carico, il Boxer coniuga robustezza, prestazioni e tecnologia all’avanguardia.

Uno dei suoi principali vantaggi è la versatilità nelle configurazioni, con diverse lunghezze (fino a 4,15 metri di lunghezza di carico nelle versioni più lunghe), altezze e molteplici opzioni di altezza della carrozzeria. Ciò consente al veicolo di essere adattato ad attività specifiche, che si tratti di trasporto merci, merci deperibili o anche di trasformazioni in versioni isotermiche o refrigerate, con omologazione garantita.

Offre una portata utile fino a 2.000 kg e un volume di carico fino a 17 m³ in specifiche versioni. I suoi motori diesel, con potenze di 120, 140 e 180 CV, garantiscono un perfetto equilibrio tra potenza, efficienza ed emissioni ridotte. Inoltre, la possibilità di scegliere un cambio automatico a 8 rapporti su alcuni modelli consente una guida più confortevole ed efficiente nei lunghi viaggi o in ambito urbano.

In linea con l’impegno di Peugeot nel ridurre il proprio impatto ambientale, il Boxer è disponibile anche in versione elettrica e a celle a combustibile a idrogeno, con autonomie che arrivano fino a 430 km e adatte a percorsi urbani e suburbani impegnativi, facilitando il rispetto di normative sempre più severe.