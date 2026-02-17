Nuova Lancia Delta: in attesa di conoscere il suo destino nuova ipotesi di design dal web

Nelle scorse ore su Facebook ha iniziato a circolare un nuovo render dedicato alla Nuova Lancia Delta, firmato dal creatore digitale Bruno Callegarin. Un progetto che non punta a replicare fedelmente la mitica Delta del passato, ma a proporre una visione innovativa, pulita e contemporanea, capace di richiamare con discrezione gli stilemi della prima generazione.

Advertisement

Nuova interessante ipotesi di design su di una ipotetica nuova Lancia Delta che arriva da Facebook

Questo ovviamente in attesa di avere notizie ufficiali su questo modello che in un primo momento era stato confermato ufficialmente dai dirigenti del brand come terzo nuovo modello del nuovo corso Lancia dopo la nuova Ypsilon e la nuova Lancia Gamma ma che al momento non pare essere più così certo di tornare. La certezza la avremo il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis.

La nuova lancia Delta immaginata da Callegarin si presenta come una compatta sportiva a cinque porte dal carattere deciso. Il frontale è dominato da una reinterpretazione moderna della classica calandra Lancia, con un elemento centrale che richiama lo scudo storico del marchio Lancia. I gruppi ottici full LED, sottili e affilati, si estendono orizzontalmente enfatizzando la larghezza del corpo vettura e conferendo uno sguardo tecnologico e determinato.

Advertisement

La fiancata mostra superfici tese e ben scolpite, con passaruota marcati che ospitano cerchi di grande diametro dal design sportivo. La linea di cintura è pulita e continua, mentre il montante posteriore leggermente inclinato dona dinamismo alla silhouette senza tradire la natura hatchback. Il risultato è un equilibrio interessante tra eleganza e aggressività.

Al posteriore, la Nuova Lancia Delta proposta nel render sfoggia una firma luminosa a LED sviluppata in orizzontale, integrata in una fascia nera che attraversa l’intera larghezza. Il diffusore pronunciato e il doppio terminale di scarico centrale rafforzano l’anima sportiva del concept, suggerendo una possibile declinazione ad alte prestazioni.

Advertisement

Il colore rosso intenso valorizza le superfici e le geometrie della carrozzeria, creando giochi di luce che esaltano le nervature laterali e i volumi compatti. L’insieme appare coerente, moderno e credibile. Callegarin ha sottolineato di non aver voluto copiare la Delta storica, ma di aver cercato un linguaggio nuovo che ne richiamasse lo spirito originario. Un render che sicuramente dimostra quanto il nome Delta continui a stimolare l’immaginazione degli appassionati e a rappresentare un simbolo ancora fortemente radicato nella cultura automobilistica italiana. Vedremo se davvero in futuro arriverà una nuova Lancia Delta o se il progetto è destinato a rimanere solo sulla carta.