Alfa Romeo Stelvio con motore diesel da 210 CV: a febbraio 2026 in offerta da 449 euro al mese con maxi sconto sul prezzo

Alfa Romeo Stelvio con motore diesel da 210 CV è protagonista di una maxi promozione valida per tutto il mese di febbraio 2026. Il SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione può essere acquistato con sconto fino a 11.500 euro in caso di finanziamento con Stellantis che prevede rate da 449 euro al mese. Ci riferiamo alla versione dotata di motore motore 4 cilindri diesel di 2,2 litri di cilindrata che raggiunge una velocità massima di 215 km/h e che normalmente costa 62.300 euro.

A Febbraio 2025 si può acquistare Alfa Romeo Stelvio con motore diesel da 210 CV con un super sconto

Alfa Romeo Stelvio 2.2 con motore diesel da 210 cavalli potrà essere acquistato per tutto febbraio 2026 ad un prezzo di 50.831 euro, quindi con uno sconto di quasi 11.500 euro. Come vi dicevamo in un altro nostro articolo si tratta dello sconto più elevato proposto dalla casa automobilistica del biscione a febbraio 2026.

L’offerta prevede una formula finanziaria strutturata su 48 mesi, con un anticipo iniziale di 9.015 euro e rate mensili da 449 euro. Il tasso di interesse applicato è fisso, con un TAN del 4,49% e un TAEG del 5,34%, valori che includono tutte le principali spese connesse al finanziamento.

Il prezzo promozionale di Alfa Romeo Stelvio con motore diesel da 2010 cavalli del veicolo parte da 50.831 euro, mentre l’importo totale del credito ammonta a 42.087 euro. Nel calcolo è compreso anche il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. Considerando interessi, spese di istruttoria pari a 395 euro, costi di incasso mensili di 3,5 euro e imposta sostitutiva di 106,21 euro (addebitata sulla prima rata), l’importo complessivo dovuto raggiunge 49.104,18 euro.

Il piano di rimborso è composto da 47 rate mensili da 449 euro e una rata finale residua di 27.895 euro, corrispondente al valore garantito futuro. In caso di restituzione del veicolo a fine contratto, è previsto un addebito di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente il limite massimo di 80.000 km. Sicuramente un’ottima occasione per chi ha messo nel mirino il SUV del biscione.