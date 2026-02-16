Ferrari Daytona SP3: ancora più potenza con la versione di Novitec in edizione limitata

Novitec ha deciso di mettere mano alla già esclusiva Ferrari Daytona SP3, convinta che anche un’icona di Maranello possa essere ulteriormente affinata. L’hypercar in serie limitata è equipaggiata con il V12 aspirato più potente mai proposto nella gamma Ferrari, capace di erogare 618 kW / 840 CV). Per il tuner tedesco, tuttavia, questo rappresentava solo l’inizio.

Novitec lancia la sua personale versione di Ferrari Daytona SP3 con ancora più potenza

Grazie a un nuovo impianto di scarico ad alte prestazioni, completamente rivisto, la potenza sale di 28 CV (21 kW), raggiungendo i 638 kW / 868 CV. Non si tratta solo di numeri. Il nuovo scarico promette anche un sound più coinvolgente e personalizzabile: attraverso la gestione elettronica, il timbro può variare da un tono relativamente contenuto fino a un’espressione più estrema, degna di una V12 da pista.

Nella parte posteriore non notiamo differenze rispetto alla normale Ferrari Daytona SP3. Questo in quanto il nuovo hardware continua a emettere i suoi gas attraverso i doppi terminali di scarico standard. L’impatto visivo rimane invariato. Sotto il cofano posteriore, tuttavia, il sistema è isolato termicamente e può essere richiesto con placcatura in oro fino 999 per migliorare la gestione del calore. In termini di stile, Novitec ha trattato la Daytona SP3 con sobrietà. Non c’è alcuna trasformazione widebody in N-Largo.

La carrozzeria fluida rimane intatta, priva di elementi aerodinamici aggiuntivi. L’unica differenza è il nuovo set di cerchi forgiati Vossen con attacco centrale, da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore. A differenza di altre Ferrari, Novitec non menziona alcuna modifica all’assetto delle sospensioni.

All’interno, il tuner offre la possibilità di personalizzare l’abitacolo a due posti praticamente in qualsiasi tonalità di pelle o Alcantara. Questa flessibilità potrebbe piacere agli acquirenti che apprezzano l’auto ma non necessariamente le specifiche originali.

A proposito di acquirenti, il prezzo originale era di oltre 2 milioni di euro nel 2021, ma la Ferrari Daytona SP3 ora viene venduta a prezzi considerevolmente più alti sul mercato secondario. Con valori in crescita a questo livello, non sorprende che Novitec abbia resistito alla tentazione di lasciarsi trasportare dalle modifiche estetiche.

Ricordiamo infine che lo scorso anno Ferrari ha battuto all’asta il 600° e ultimo esemplare della SP3 durante la Monterey Car Week, raggiungendo la cifra record di 26 milioni di dollari. Un risultato straordinario, reso ancora più significativo dal fatto che l’intero importo è stato destinato a iniziative benefiche, trasformando la vendita dell’hypercar in un evento non solo esclusivo ma anche solidale.