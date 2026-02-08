Alfa Romeo: le offerte di febbraio 2026, prezzi giù e sconti fino a 11.500 euro

Febbraio 2026 potrebbe essere il mese giusto se state pensando di acquistare una vettura di Alfa Romeo. La casa automobilistica del biscione infatti ha previsto una serie di promozioni molto interessanti con sconti fino a 11.500 euro per acquistare una vettura della sua gamma. L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente le vendite che comunque nell’ultimo anno sono sempre state in crescita grazie in particolare all’avvento nella gamma del biscione di Junior che come sappiamo ha registrato già oltre 60 mila ordini dal suo arrivo sul mercato. Le offerte di cui vi parliamo sono quelle ufficiali pubblicate dalla casa milanese nel suo sito. Partiamo dalla entry level della gamma: il SUV compatto Junior.

Advertisement

Ecco le promozioni più interessanti per acquistare una Alfa Romeo a febbraio 2026 in Italia

L’offerta relativa ad Alfa Romeo Junior di cui vi parliamo è quella che riguarda la variante 1.2 Hybrid da 145 CV con cambio automatico eDCT6, nell’allestimento di ingresso e con tecnologia mild hybrid, ha un prezzo di listino di 30.750 euro, ma grazie all’attuale iniziativa promozionale scende a 24.350 euro sottoscrivendo un finanziamento con Stellantis Financial Services. Un’ipotesi di piano prevede 35 rate mensili da 145 euro, con TAN fisso al 7,99% e TAEG del 10,05%, accompagnate da un anticipo di 5.335 euro e da una maxi rata finale pari a 19.400,5 euro.

Altra offerta molto interessante valida per tutto il mese di febbraio 2026 è quella relativa alla Tonale 1.6 Diesel da 130 CV in versione base, proposta a 33.354 euro invece dei 39.850 euro di listino. Ovviamente non poteva mancare tra i modelli offerti in promozione dal biscione Alfa Romeo Giulia. L’offerta riguarda la versione diesel 2.2 Turbo da 210 CV in allestimento Sprint, che ha un prezzo di listino pari a 57.200 euro ma viene commercializzata per un periodo limitato a 46.394 euro, con un risparmio di circa 11.000 euro rispetto al valore originale. Per quanto riguarda il finanziamento, un esempio prevede un anticipo di 7.927 euro, seguito da 47 rate mensili da 449 euro ciascuna. Il piano include un TAN fisso del 4,49% e un TAEG del 5,42%, oltre a una maxi rata finale di 23.888,5 euro, corrispondente al valore futuro garantito del veicolo.

Advertisement

Alfa Romeo Tonale (Foto Alfa Romeo)

Lo sconto però più generoso tra quelli previati a febbraio 2026 dalla casa milanese è sicuramente quello che riguarda Alfa Romeo Stelvio. In attesa di avere notizie più precise sulla nuova generazione che dovrebbe debuttare nel corso del 2028, Stelvio nella versione con motore 2.2 Turbo Diesel 210 CV in allestimento Sprint viene proposta 50.831 euro. Si tratta di uno sconto di 11.500 euro su quello che è il prezzo di listino del SUV che costa esattamente 62.300 euro. L’offerta è valida in caso di finanziamento che prevede un anticipo di 9.015 euro, 47 rate da 449 euro l’una, TAN (fisso) 4,49%, TAEG 5,34% e una maxi rata di finale di 27.895 euro.

Insomma indubbiamente si tratta di proposte molto interessanti che sicuramente finiranno per incrementare ulteriormente le vendite di Alfa Romeo che vuole conquistare preziose quote di mercato in attesa del lancio dei nuovi modelli che come sappiamo arriveranno tutti tra il 2027 e il 2028. Si aspettano l’erede di Tonale forse a Melfi su piattaforma STLA Medium e poi le nuove generazioni di Stelvio e Giulia in arrivo nel 2028. Occhio infine ad una sorpresa e cioè un nuovo modello compatto di cui si parla già d aun po’ che potrebbe essere annunciato il prossimo 21 maggio dal CEO di Stellantis Antonio Filosa nel giorno in cui sarà svelato il nuovo piano strategico del gruppo automobilistico.