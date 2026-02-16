È sempre l’ora di salvare una Fiat Panda: amore senza fine per il 1000 Fire

Nel Regno Unito qualcuno ha deciso che era giunto il momento di aprire un garage che dal 2011 custodiva gelosamente una Fiat Panda degli anni Ottanta. Quindici anni di prigionia in un ambiente umido, abbandonata lì per un banale cuscinetto ruota difettoso. Quasi come buttare via un cellulare perché si è scaricata la batteria.

La piccola italiana dotata del mitico motore 1000 Fire, nota per la costruzione spartana e i costi di gestione ridicoli, aveva vissuto una vita normale fino al giorno in cui qualcuno ha deciso che riparare un cuscinetto fosse troppo impegnativo. Così, è finita parcheggiata e dimenticata, mentre la sporcizia si accumulav dentro e fuori questa Panda (ora più o meno) rossa.

Quando finalmente le porte del garage si sono aperte, lo scenario era quello che ci si aspetterebbe in questi casi: pneumatici completamente sgonfi, freni saldati dalla ruggine, sterzo bloccato come il dibattito politico italiano. Praticamente, la Panda non poteva essere spostata senza interventi preliminari. Il recupero è proceduto con calma: gonfiaggio graduale degli pneumatici dove possibile, liberazione paziente dei componenti bloccati, e finalmente, dopo tanti anni di attesa, l’auto ha rivisto la luce del sole.

L’ispezione esterna ha rivelato più sporcizia che danni strutturali veri e propri. I pannelli della carrozzeria sono rimasti dritti, la corrosione si è limitata alle superfici. Per un’auto conservata in condizioni tutt’altro che ideali, la struttura della Fiat Panda è rimasta sorprendentemente integra. Un piccolo miracolo quando ancora era possibile fare le cose semplici e farle bene.

All’interno del Pandino, gli effetti del “pit stop” erano più evidenti. Tessuti compromessi dall’umidità, oggetti sparsi ovunque nell’abitacolo. Tra questi, persino un copricerchio di una Mazda che non c’entrava nulla con l’auto.

Sotto la scocca, nessun cedimento strutturale grave nonostante l’esposizione prolungata all’umidità. Quando è stata collegata una batteria, le luci del cruscotto e i sistemi di base hanno risposto. L’impianto elettrico funzionava ancora, a dispetto di tutto.

Certo, per tornare su strada servono fluidi freschi, freni nuovi e componenti in gomma da sostituire. Lavoro tipico per un ritrovamento da garage (anche barn find) rimasto fermo per anni. Ma il design semplice della Panda rende tutto gestibile: i ricambi sono ancora disponibili e l’accesso per le riparazioni è immediato.