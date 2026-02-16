Stellantis, bruciare 20 miliardi non basta: Filosa si aggrappa all’UE

Il mercato azionario non è un oracolo, ma funziona bene come termometro. E per Stellantis siamo certamente in un momento di febbre altissima. Dopo l’annuncio di oltre 20 miliardi di euro in svalutazioni straordinarie, le azioni del gruppo continuano a precipitare senza freni. Dal debutto in borsa di gennaio 2021, il titolo ha perso il 49%; dai massimi del 2024, il crollo è del 76%. La peggiore performance tra tutti i giganti globali.

Dare tutta la colpa al Green Deal europeo sembra semplicistico: la borsa riflette i fondamentali, e per Stellantis questi si sono deteriorati drammaticamente. Non può dipendere tutto dalle normative e dagli stravolgimenti politici in Europa. I burocrati a Bruxelles non aiutano, certo, ma non può ridursi tutto lì.

Nel primo semestre 2025, l’EBIT è crollato a 500 milioni di euro dagli 8,4 miliardi dell’anno precedente, con una perdita netta di 2,2 miliardi e ricavi scesi da 85 a 74 miliardi di euro. È l’unico grande gruppo automobilistico con la redditività operativa azzerata. Gli altri hanno margini ridotti ma ancora positivi: Toyota resta vicina al 9%, GM al 6,9%, Renault al 6,5%.

Le agenzie di rating hanno declassato Stellantis, ora sull’orlo dello status “speculativo”. Moody’s prevede cash flow negativo anche nel 2026, segnando il terzo anno consecutivo. Dopo il boom post-fusione, con ricavi saliti a 189 miliardi nel 2023, le vendite hanno ripreso a scendere: 156 miliardi nel 2024 e circa 153 miliardi previsti per il 2025. I profitti record, oltre 50 miliardi tra 2021 e 2023, hanno lasciato il posto alle perdite.

La strategia di Carlos Tavares, basata più su aumenti di prezzo e controllo dell’offerta che sui volumi, ha sostenuto i margini nel breve termine ma non la crescita strutturale: le vendite sono crollate da oltre 6 milioni di veicoli a 2,8 milioni nel primo semestre 2025.

La nuova leadership guidata da Filosa punta ora sugli Stati Uniti, con 13 miliardi di investimenti destinati al mercato primario del gruppo. L’Europa resta un’incognita, con il rischio di sovraccapacità produttiva, specialmente in Italia. Da qui probabilmente dipende la rinascita dell’azienda.