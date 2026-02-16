Stellantis: i risultati del 2025 saranno svelati il 26 febbraio

Il 26 febbraio 2026 non sarà un giorno qualunque per Stellantis ma sarà un momento di verità. In quel giorno il gruppo infatti presenterà i risultati dell’intero esercizio 2025, offrendo al mercato una fotografia chiara di un anno vissuto in equilibrio tra trasformazione e pressione competitiva.

Il 26 febbraio Stellantis annuncerà i risultati relativi all’anno 2025

La mattina, alle 8:00 CET, saranno pubblicati sul sito ufficiale – nella sezione Investitori – il comunicato stampa e i materiali di presentazione. È lì che analisti e investitori inizieranno a scorrere numeri e tabelle: ricavi, utile operativo, margini, flussi di cassa. Ma dietro quelle cifre si leggerà molto di più. Si cercherà di capire quanto il gruppo abbia retto in un contesto complesso, segnato dalla corsa all’elettrificazione, dalle normative ambientali sempre più severe e da un mercato europeo ancora incerto.

Il momento più atteso arriverà però nel pomeriggio, alle 14:00 CET, con il webcast audio e la conference call. In quell’occasione il management commenterà i risultati e, soprattutto, proverà a dare una direzione. Non si parlerà solo di ciò che è stato, ma di ciò che verrà: investimenti, piattaforme elettriche, gestione della gamma termica, strategie industriali e priorità per il 2026.

Il 2025 è stato un anno in cui molte case automobilistiche hanno dovuto fare i conti con margini sotto pressione e una concorrenza globale sempre più aggressiva. Per Stellantis, che riunisce marchi storici europei e americani, la sfida è stata mantenere solidità finanziaria senza rallentare la trasformazione tecnologica.

Stellantis

Gli investitori cercheranno segnali di stabilità, ma anche ambizione. Il mercato vuole capire se il gruppo guidato da Antonio Filosa ha la forza per continuare a investire e allo stesso tempo proteggere la redditività. Per chi non potrà seguire la diretta, la registrazione sarà disponibile online. Il 26 febbraio non sarà solo un appuntamento con i numeri: sarà un momento per misurare la fiducia nel futuro di Stellantis e nella sua capacità di navigare in un’industria che cambia a ritmo serrato. Ricordiamo che invece per il nuovo piano strategico si dovrà aspettare il prossimo 21 maggio.