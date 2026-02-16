Citroën Berlingo: disponibile anche con motore diesel e prezzo da 23.900 euro

In un momento in cui il mercato spinge con forza verso l’elettrificazione, Citroën sceglie una strada pragmatica: ampliare l’offerta del Citroën Berlingo introducendo nuovamente una motorizzazione Diesel da 100 CV con cambio manuale. Una decisione che nasce dall’ascolto del mercato e dalle esigenze reali di chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro quotidiano.

La gamma si articola su due allestimenti Citroën Berlingo Plus e Berlingo Max

Il Berlingo elettrico resta in gamma, ma il ritorno del Diesel rappresenta una risposta chiara a una domanda ancora molto forte, soprattutto tra artigiani, tecnici e piccole imprese che percorrono molti chilometri ogni giorno. Per chi lavora su tratte lunghe o non può permettersi tempi di ricarica, autonomia e rapidità di rifornimento restano elementi fondamentali.

La nuova versione di Citroën Berlingo punta proprio su questo: robustezza, efficienza e costi di gestione contenuti, senza sacrificare comfort e tecnologia. L’offerta si sviluppa su due allestimenti, Berlingo Plus e Berlingo Max, entrambi caratterizzati da una dotazione completa e moderna.

Già con il Plus il livello di equipaggiamento è generoso: climatizzatore, sistema infotainment con display centrale e compatibilità smartphone, sensori di parcheggio posteriori e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida pensato per rendere più sicuri e meno stressanti gli spostamenti quotidiani, sia in città sia sulle strade extraurbane. Il vano di carico modulare consente di adattare lo spazio alle diverse esigenze operative, un aspetto cruciale per chi trasporta attrezzature e materiali.

Citroën Berlingo Max aggiunge ulteriori contenuti orientati al comfort e alla produttività: finiture più curate, assistenza al parcheggio più evoluta e dotazioni tecnologiche che semplificano la gestione del lavoro.

Il prezzo promozionale di partenza di 23.900 euro per il Berlingo Plus, in caso di permuta o rottamazione, rende la proposta ancora più accessibile. Con questa mossa, Citroën dimostra di voler offrire soluzioni concrete e flessibili, lasciando ai professionisti la libertà di scegliere l’alimentazione più adatta al proprio lavoro, senza rinunciare a sicurezza, tecnologia e qualità complessiva.