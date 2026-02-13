Dacia Duster 2027: ecco come cambierà con il prossimo restyling

La Dacia Duster di terza generazione affronterà il classico restyling di metà carriera nel corso del 2027. Per capire in che direzione andrà il SUV rumeno basta guardare alla nuova Sandero e Jogger da una parte, e la Renault Duster disponibile in India dall’altra. In attesa di scoprire maggiori dettagli, il sito francese Automobile Magazine ha immaginato come potrebbe cambiare il modello.

Dacia Duster, il restyling prenderà spunto dalla Renault indiana

A livello globale, Dacia vende il 70% dei suoi veicoli nelle versioni top di gamma e, a confermarlo, è stato più di una volta il numero uno del marchio. La clientela sa di acquistare un veicolo meno costoso della concorrenza e si concede il lusso di puntare sulle versioni alte, che restano comunque molto convenienti. Per questo motivo, il marchio si concentrerà molto su queste versioni.

Seguendo la nuova linea estetica inaugurata con il restyling di Sandero e Jogger, la nuova Duster adotterà una calandra caratterizzata da sei pixel bianchi per lato accanto al logo “DC”, abbandonando le barre orizzontali. I fari riceveranno una nuova firma luminosa più sobria, lasciando da parte il motivo a Y. Il paraurti potrebbe essere condiviso con la Bigster, strategia già vista su altri SUV come i Peugeot 3008 e 5008 di seconda generazione. Questo permette economie di scala presso i fornitori e nella logistica, liberando risorse per altri miglioramenti.

Per quanto riguarda gli interni, ci sarà uno schermo digitale da 10,25 pollici sulle versioni top di gamma (contro i 7 pollici attuali) e da 7 pollici in quelle base. La nuova Duster adotterà quasi certamente il tetto in vetro panoramico apribile, attualmente riservato alla Bigster. Da questo modello potrebbe prendere anche la verniciatura bicolore con tetto nero, anche se le modifiche al montante potrebbero risultare troppo costose in fase di industrializzazione. Più semplice invece l’arrivo di cerchi di diametro maggiore, che valorizzerebbero le versioni top di gamma.

Resta un’ultima incognita legata alle porte anteriori. Quelle della Renault Duster disponibile in India sono stampate in pezzo unico, mentre quelle di Dacia Duster e Bigster in Europa includono inserti in plastica grezza grigia.