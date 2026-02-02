Maserati e Lancia sono salvi? Filosa: “Tutti i marchi di Stellantis sono centrali nella nostra strategia’

A lungo negli ultimi mesi si è parlato del futuro di Maserati e Lancia che a molti è sembrato assai incerto a causa di vendite non soddisfacenti in particolare per la casa del tridente che ha subito un vero e proprio tracollo negli ultimi anni a causa di alcune strategie sbagliate. Per quanto riguarda invece Lancia, la casa piemontese deve fare i conti con le difficoltà della nuova Ypsilon che probabilmente non vende quanto sperato. In tanti avevano parlato di possibili tagli o cessioni.

Maserati e Lancia: le ultime parole di Filosa fanno ben sperare per il loro futuro in Stellantis

Per Maserati si era vociferato della possibile cessione a cinesi o arabi sempre smentita da Stellantis. Per Lancia invece si teme un taglio o un ridimensionamento con la nuova Delta che secondo i soliti bene informati sarebbe a forte rischio. Il CEO di Stellantis Antonio Filosa nell’intervista rilasciata a Quattroruote ha però detto alcune cose importanti.

Antonio Filosa, amministratore delegato del gruppo italo-franco-americano, ha ribadito che tutti i brand oggi compresi nel portafoglio Stellantis rappresentano dei veri e propri “pilastri strategici” e che nessuno sarà “messo da parte”. Al contrario, la strategia del gruppo punta a mantenere ampia l’offerta e a rafforzarla, con nuovi investimenti già programmati sul territorio italiano.

Dopo l’avvio della produzione della nuova FIAT 500 Hybrid nello stabilimento di Mirafiori e della Jeep Compass a Melfi, Filosa ha annunciato che proprio a Melfi verrà realizzata anche la futura Lancia Gamma. Torino continuerà inoltre a svolgere un ruolo chiave come Hub Creativo, con il Design Center destinato a restare un punto di riferimento per i progetti attuali e per quelli in fase di sviluppo.

Stellantis ha inoltre ricordato di aver destinato all’Italia circa 2 miliardi di euro in investimenti, affiancati da oltre 6 miliardi di euro in acquisti dalla filiera dei fornitori nazionali. Particolare attenzione sarà riservata anche al “capitale umano”, con nuove assunzioni legate al rilancio produttivo di Mirafiori, al rafforzamento della Ricerca e Sviluppo e al polo dei veicoli commerciali di Atessa.

Dunque si tratta di parole importanti che sembrano confermare che il futuro di Maserati e Lancia continuerà ad essere in Stellantis. Vedremo dunque il prossimo 21 maggio così dirà Filosa quando annuncerà il nuovo piano strategico del gruppo.