Citroën C5 Aircross vince il premio “SUV of the Year” di Company Car & Van

Citroën è orgogliosa di annunciare che la nuovissima Citroën C5 Aircross è stata premiata come “SUV dell’anno” da Company Car & Van. Questo riconoscimento sottolinea l’eccezionale combinazione di prestazioni elettriche, comfort e valore del modello, rendendolo una scelta eccezionale per i conducenti aziendali.

Disponibile con motorizzazioni mild hybrid, ibrida plug-in e completamente elettrica, la Citroën C5 Aircross offre flessibilità per ogni esigenza aziendale

Disponibile con motorizzazioni mild hybrid, ibrida plug-in e completamente elettrica, la Citroën C5 Aircross offre flessibilità per ogni esigenza aziendale. La versione elettrica e-C5 Aircross vanta un’autonomia di oltre 640 km, offrendo agli utenti aziendali un’efficienza sulle lunghe distanze senza compromessi.

La giuria ha premiato la Citroën C5 Aircross sottolineandone diversi aspetti chiave che ne hanno decretato il successo. In particolare, è stato apprezzato il design distintivo e immediatamente riconoscibile, capace di differenziarsi in un segmento sempre più affollato, così come il posizionamento di prezzo competitivo, soprattutto se confrontato con quello dei nuovi concorrenti internazionali recentemente arrivati sul mercato. Un ruolo centrale è stato attribuito anche al comfort, da sempre uno dei tratti distintivi del marchio Citroën.

Advertisement

La Citroën C5 Aircross offre infatti un elevato livello di benessere a bordo grazie al programma Advanced Comfort, che combina sedili ammortizzati e sospensioni Progressive Hydraulic, pensate per assorbire efficacemente le asperità della strada. Questo nuovo riconoscimento contribuisce a rafforzare ulteriormente il momento positivo di Citroën, confermando la validità della sua strategia orientata a ridefinire una mobilità sempre più accessibile, confortevole e al tempo stesso innovativa, in linea con le esigenze di un pubblico ampio e diversificato.