Jeep lancia la Wrangler Willys 392, quarto modello della nuova serie per gli 85 anni del brand

La tradizionale iniziativa “Twelve 4 Twelve” firmata Jeep si arricchisce di un nuovo capitolo con il debutto del quarto modello speciale: la Jeep Wrangler Willys 392 Model Year 2026. Questa versione in tiratura limitata combina lo spirito iconico della storica Willys con la potenza del motore HEMI V8 da 6,4 litri, capace di offrire prestazioni sonore e dinamiche inconfondibili. Il risultato è un fuoristrada che celebra 85 anni di esperienza Jeep nella guida off-road, mantenendo intatta la capacità del marchio di stupire gli appassionati e di confermare la propria leadership sui terreni più impegnativi.

“La nostra Wrangler Willys ha sempre rappresentato la più pura espressione delle capacità Jeep”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO di Jeep. “La nostra community è stata chiara: desidera una Wrangler che torni a una formula più classica e basica, abbinata all’inconfondibile potenza di un V8. La Wrangler Willys 392 è ​​la nostra risposta, che si basa sul nostro impegno ad ampliare la disponibilità del motore V8 su tutta la gamma Wrangler. Offre la semplicità tradizionale che la gente ama, le prestazioni HEMI che hanno sempre richiesto e il tipo di valore che rende questa Jeep più accessibile che mai. Celebra tutto ciò che ha costruito questo marchio, spingendo l’entusiasmo Jeep verso una nuova era.”

La Wrangler Willys 392 offre una combinazione di design ispirato alla tradizione e capacità moderne, abbinando il classico carattere Willys al propulsore off-road più avanzato mai offerto su un modello Willys. Il cuore di questo veicolo in edizione limitata è il leggendario V8 HEMI da 6,4 litri, che eroga 470 cavalli e 470 Nm di coppia per affrontare con sicurezza dune, terreni rocciosi e pendii ripidi nell’entroterra. Un sistema di scarico doppio a due modalità migliora ulteriormente le prestazioni, consentendo al conducente di scegliere tra un tono di scarico discreto e una nota di scarico distintiva e orientata alle prestazioni.

La Wrangler Willys 392 si presenta come un concentrato di tecnologia pensata per massimizzare prestazioni in fuoristrada, robustezza e comfort di marcia. L’assetto è valorizzato da pneumatici BF Goodrich KO2 da 35 pollici montati su cerchi da 17 pollici con sistema antibeadlock, soluzione che contribuisce a garantire un’altezza da terra di 11,1 pollici e una maggiore capacità di affrontare ostacoli impegnativi.

La trazione è supportata dal differenziale posteriore elettronico bloccabile Tru-Lok e dalla scatola di trasferimento Selec-Trac a inserimento permanente, mentre la struttura poggia su assali Dana 44 di terza generazione anteriori per impieghi gravosi e posteriori completamente flottanti, abbinati a un rapporto al ponte di 4,56 per ottimizzare coppia e controllo.

Completano la dotazione le robuste rock rails, paraurti in acciaio anteriore con predisposizione per verricello e posteriore dedicato, oltre a un cofano con presa d’aria fredda e separatore d’acqua, studiato per migliorare affidabilità e prestazioni anche nelle condizioni più estreme.

L’equipaggiamento di serie include inoltre adesivi Willys sul cofano e grafiche posteriori Heritage 4WD, illuminazione esterna a LED, sedili anteriori riscaldabili/elettrici in pelle Nappa, un impianto audio premium Alpine a nove altoparlanti con subwoofer e amplificatore da 552 watt, una radio touchscreen da 12,3 pollici con navigatore, quattro interruttori ausiliari programmabili e il pacchetto Trailer Tow. La Willys 392 amplia inoltre la sua gamma di colori a marzo con l’arrivo di Goldilocks, una ricca tinta esterna ispirata alla tradizione che aggiunge una nuova opzione distintiva per il 2026. Gli ordini per la nuova Jeep Wrangler Willys 392 2026 saranno aperti a marzo, con un prezzo consigliato di partenza di $ 69.995.