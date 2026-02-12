Jeep Avenger: le ultime foto spia confermano che il restyling sarà all’insegna della continuità

Nuovo avvistamento per il prototipo del restyling di Jeep Avenger. Le immagini confermano quanto era già trapelato in precedenza e cioè che questo aggiornamento non rappresenterà un qualcosa di rivoluzionario ma sarà all’insegna della continuità. Ma la cosa del resto non sorprende se si pensa al successo commerciale che questo modello sta ottenendo in Italia e in Europa. Nel nostro mercato il mese scorso è stato il secondo modello più venduto dietro solo alla Fiat Panda e davanti alla Citroen C3 e a Fiat Grande Panda.

Advertisement

Il muletto avvistato su strada presenta coperture mimetiche concentrate principalmente sul frontale e sulla parte posteriore. I paraurti sembrano oggetto di un leggero restyling, mentre i fari potrebbero adottare una nuova firma luminosa, con tecnologia LED dal disegno più attuale. Non si notano invece cambiamenti sostanziali nelle proporzioni generali: la linea di cintura, il profilo laterale e l’impostazione complessiva restano coerenti con l’attuale configurazione compatta e robusta del modello.

Realizzata nello stabilimento di Tychy in Polonia, sulla stessa piattaforma produttiva condivisa con Fiat 600 e Alfa Romeo Junior, l’Avenger rappresenta oggi uno dei pilastri strategici di Jeep nel mercato europeo. Il successo commerciale e l’identità ben definita rendono improbabile un intervento troppo radicale su un progetto che ha raggiunto un equilibrio convincente per il gruppo Stellantis.

Advertisement

Ovviamente i lievi cambiamenti che deriveranno a Jeep Avenger da questo restyling non riguarderanno solo il lato estetico. Ci aspettiamo un aggiornamento del sistema di infotainment e molto probabilmente anche nuove funzionalità di assistenza alla guida. Infine anche qualche aggiornamento alla gamma dei motori sembra plausibile ma il tutto comunque non modificando in maniera troppo radicale un progetto che fin qui è risultato essere vincente per Jeep.