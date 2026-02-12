Nuova Jeep Compass protagonista del nuovo “porte aperte” nei fine settimana 14-15 e 21-22 febbraio

Jeep nelle scorse ore ha annunciato che sabato 14 e domenica 15 e sabato 21 e domenica 22 febbraio tutti i suoi concessionari in Italia saranno aperti per accogliere i clienti italiani che sono interessati a conoscere dal vivo la nuova Jeep Compass. Ci riferiamo ovviamente alla nuova versione del modello che ha venduto già oltre 2,5 milioni di unità nel mondo e che ora è giunto alla sua terza generazione. Su questo modello la casa americana punta forte per conquistare nuove quote di mercato avvicinando nuovi clienti. Del resto siamo di fronte ad un veicolo che da sempre si è rivelato come particolarmente amato dai clienti in Italia e non solo.

Torna l’appuntamento con Jeep per il lancio di Nuova Jeep Compass

Sviluppata con un forte contributo italiano – dal design a Torino, all’ingegnerizzazione a Balocco, fino alla produzione a Melfi, la nuova Jeep Compass nasce sulla piattaforma STLA Medium di ultima generazione. Il modello combina lo stile inconfondibile Jeep con tecnologie evolute e un’ampia scelta di motorizzazioni, lasciando al cliente piena libertà tra soluzioni ibride ed elettriche.

Pensata per affrontare con disinvoltura sia il traffico urbano sia i percorsi extraurbani e le escursioni nel tempo libero, offre abitabilità generosa e grande versatilità grazie a un layout interno ottimizzato. La gamma spazia dalla e-Hybrid da 145 CV alla plug-in hybrid da 225 CV, fino alle varianti 100% elettriche da 375 CV con trazione integrale e autonomia fino a 650 km.L’aerodinamica curata (Cx 0,29) migliora l’efficienza, mentre sistemi come Selec-Terrain, protezioni dedicate e un’altezza da terra superiore a 200 mm garantiscono autentiche capacità off-road.

La Nuova Jeep Compass integra tecnologia e stile in un ambiente pensato per essere intuitivo e raffinato. L’interfaccia principale raccoglie in un’unica schermata le funzioni essenziali – navigazione, intrattenimento, telefono e climatizzazione – rendendo l’utilizzo immediato. Al centro della plancia trovano posto il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e il display infotainment da 16”, affiancati dall’Head-Up Display che proietta le informazioni chiave direttamente nel campo visivo del conducente. Anche i comandi al volante sono stati semplificati per gestire con facilità cruise control adattivo, assistenze alla guida e contenuti multimediali.

Sulle versioni elettriche debutta la funzione One-Pedal Drive, che consente di modulare accelerazione e rallentamento con il solo pedale dell’acceleratore, rendendo la guida più fluida soprattutto in città. Di serie arriva inoltre la guida assistita di Livello 2, completata dal Predictive Adaptive Cruise Control e dal cambio corsia semi-automatico. Gli ordini sono già aperti: la Compass e-Hybrid 145 CV è proposta con 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e finanziamento a interessi zero, abbinando motore turbo benzina ed elettrico integrato nel cambio a doppia frizione.