Made in Italy in oro massiccio: la Ferrari 499P diventa moneta da collezione

La Ferrari 499P ha vinto il campionato WEC 2025 e lo Stato italiano ha deciso di celebrare l’impresa coniando una moneta d’oro da 4.450 euro. Perché limitarsi agli applausi quando si può trasformare un trionfo sportivo in un oggetto prezioso che in pochi potranno permettersi.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha inserito la hypercar del Cavallino Rampante nella Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, presentando l’auto come “icona assoluta del Made in Italy, simbolo di innovazione tecnologica, fascino e competizione”. Così, hanno preso la 499P che ha dominato le gare endurance e l’hanno immortalata su un disco metallico che vale quanto una utilitaria usata.

La moneta in oro viene coniata in oro puro al 999,9%, con una tiratura limitatissima a 499 esemplari. Il tondello misura 28 mm di diametro, pesa 31,104 grammi e vanta un valore nominale di 100 euro, anche se per portarselo a casa servono bellamente 4.450 euro. Le vendite partiranno dal 4 giugno 2026 attraverso i canali ufficiali della Zecca, pronti ad accogliere i fortunati che possono permettersi un simile cimelio.

Sul fronte della moneta campeggia il profilo della macchina da corsa affiancato dalla scritta celebrativa, mentre il retro ospita il leggendario Cavallino Rampante. La finitura Reverse Proof garantisce un contrasto visivo tra i rilievi lucidi e il fondo satinato.

Per chi volesse qualcosa di più accessibile, si fa per dire, la collezione propone anche un trittico in argento dedicato ai modelli F80, 296 Speciale e alla stessa 499P. Ogni moneta ha un valore nominale di 6 euro, mentre l’intero set da 5.000 unità costa 350 euro. Il diametro sale a 37,20 mm per valorizzare i dettagli grafici delle supercar nate a Maranello.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha sottolineato il ruolo centrale dei motori italiani nel racconto delle eccellenze produttive nazionali, affiancando queste affermazioni ai temi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.