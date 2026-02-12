Nuova Lancia Ypsilon: sconto fino a 12.950 euro a febbraio 2026

Nuova Lancia Ypsilon è la prima novità di quello che avrebbe dovuto essere il “Rinascimento” di Lancia che però fino ad ora non ha regalato le soddisfazioni attese, come indicano le circa 9 mila unità vendute in Europa, quasi tutte in Italia, lo scorso anno. Non sorprende dunque che Lancia stia facendo di tutto per aumentare le vendite. Anche in questo mese di febbraio che volge quasi alla metà la casa automobilistica di Stellantis ha previsto una promozione molto interessante per chi sta pensando di acquistare il recente modello.

A febbraio 2026 in Italia super sconto per la versione elettrica della nuova Lancia Ypsilon

Come comunicato da Lancia sul proprio sito ufficiale, l’iniziativa commerciale è valida fino al 28 febbraio e riguarda esclusivamente la versione 100% elettrica della nuova Lancia Ypsilon. Il prezzo di listino è fissato a 34.900 euro, ma grazie alla promozione attiva il modello viene proposto con una riduzione complessiva di 12.950 euro, portando il costo finale a 21.950 euro. L’offerta si applica alle vetture disponibili in pronta consegna, con una scelta che potrebbe risultare ampia.

Per accedere al prezzo promozionale è necessario aderire al finanziamento proposto da Stellantis Financial Services Italia S.p.A.. Il piano prevede un anticipo di 5.640 euro, 35 rate mensili da 149 euro (TAN fisso 5,49%, TAEG 7,69%) e una maxi rata finale da 14.479 euro, corrispondente al valore futuro garantito del veicolo.

La versione elettrica della nuova Lancia Ypsilon, anche a causa di un prezzo giudicato da alcuni un pò troppo alto specie se confrontato con il listino della precedente generazione, è la versione che sta facendo più fatica sul mercato e dunque non sorprende che la casa automobilistica italiana stia provando in tutti i modi a rilanciare le sue vendite anche proponendo promozioni a prezzi aggressivi come quella di febbraio 2026.

Infine segnaliamo che per chi preferisse la Lancia Ypsilon con motorizzazione ibrida 1.2 da 110 CV, il prezzo può scendere sotto la soglia dei 20.000 euro, rientrando così tra le poche vetture disponibili a febbraio 2026 in questa fascia di costo.

La versione mild hybrid viene proposta in promozione a 17.900 euro rispetto ai 25.200 euro di listino, a fronte della sottoscrizione di un finanziamento dedicato. Un esempio di piano rateale prevede un anticipo di 3.270 euro, 35 rate mensili da 129 euro (TAN fisso 8,49%, TAEG 11,14%) e una maxi rata finale di 14.717,10 euro, corrispondente al valore futuro garantito del veicolo.