DS Store: sabato 14 e domenica 15 febbraio il porte aperte con delle chicche

Si profila un fine settimana animato per DS Automobiles, con un gustoso porte aperte negli store del marchio. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 febbraio. Nei due giorni, i potenziali clienti ma anche i semplici curiosi potranno ammirare da vicino la nuova serie speciale DS PERFORMANCE Line e conoscere le inedite possibilità di personalizzazione della DS 3.

Il noto B-SUV allaga la gamma delle configurazioni possibili, in termini di stile e colori. Così ogni acquirente potrà assecondare al meglio i suoi gusti. La palette cromatica del modello, a partire da oggi, si arricchisce di tre inedite tonalità per il tetto, che si aggiungono al classico Nero. Si tratta del Rosso Aden, del Bianco Opale e del Grigio Carat.

Ciascuna di queste nuance conferisce una personalità specifica al SUV compatto del marchio transalpino, sempre attento ai processi di personalizzazione dei suoi modelli. La prova, nel caso in esame, giunge anche dall’abbinamento dei colori del tetto con quelli dei coprimozzi, coordinati nel segno della coerenza cromatica. DS Automobiles, ampliando opzioni di personalizzazione della DS 3, crea ulteriore appetibilità per il prodotto, facendo leva sui gusti sfiziosi della sua clientela, che cerca di differenziarsi.

Nei DS Store, in occasione dell’imminente porte aperte, sarà possibile scoprire queste nuove possibilità di personalizzazione. In totale, per il B-SUV transalpino, sono ora disponibili 16 combinazioni cromatiche diverse. La vasta scelta di cerchi offerta dal catalogo rafforza ulteriormente la possibilità di confezionarsi un’auto su misura, poco ricorrente nel traffico quotidiano, nella specifica configurazione.

La rinnovata palette non è il frutto del caso, ma deriva da un’accurata ricerca estetica, per valorizzare il design della DS 3, porta d’accesso all’universo DS Automobiles. Il rendez-vous fissato per il weekend alle porte darà ai potenziali clienti e ai semplici curiosi la possibilità di scoprire dal vivo anche l’edizione speciale DS PERFORMANCE Line.

Questo allestimento è disponibile per i modelli DS 3, N°4 e DS 7, con dotazione superiore alla Pallas, e rende omaggio allo stile distintivo della monoposto di Formula E, la DS E-TENSE FE25, caratterizzata dalla livrea a tinte oro satinato e nero lucido. Il tributo si evince nei toni grafici, ma la sostanza si spinge oltre i giochi cromatici, interessando soprattutto gli interni, allestiti nel segno di un lusso prezioso e raffinato.

Fonte | Stellantis