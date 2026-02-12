Opel Grandland brilla anche in Sud America dove ottiene un nuovo premio

Opel Grandland si conferma uno dei modelli più apprezzati del marchio grazie a un equilibrio convincente tra motorizzazioni efficienti, contenuti tecnologici e qualità costruttiva. Dopo aver conquistato nel 2024 in Germania il premio “Volante d’Oro” come migliore vettura sotto i 50.000 euro, il SUV di punta della casa tedesca ha continuato a raccogliere consensi anche nel 2025, ampliando il proprio palmarès internazionale. Di recente è stato inserito tra le 15 “Auto consigliate dell’anno” da Autocosmos in Cile, ulteriore conferma della sua competitività globale.

Advertisement

Opel Grandland continua la sua impressionante serie di premi conquistando anche il Cile

Lanciato alla fine del 2024 e prodotto nello stabilimento di Eisenach, Opel Grandland rappresenta il riferimento Opel nel segmento dei SUV compatti. Offre un’esperienza di guida improntata a comfort e sicurezza, con dotazioni evolute già dalla versione d’ingresso “Edition”. Tra queste spiccano i sedili ergonomici Intelli-Seats, il sistema di infotainment con touchscreen da 10 pollici e i proiettori Intelli-LED di serie.

Negli allestimenti superiori sono disponibili sistemi elettronici di assistenza alla guida come i pluripremiati fari Intelli-Lux HD antiriflesso con oltre 50.000 elementi, l’head-up display Intelli-HUD o la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi, nonché i sedili Intelli-Seats certificati dall’Aktion Gesunder Rücken eV. Il sistema di navigazione multimediale con touchscreen a colori da 16 pollici offre intrattenimento e connettività eccezionali. Soluzioni come il Pixel Box trasparente nella consolle centrale, in cui è possibile ricaricare il proprio smartphone senza fili, aumentano la praticità.

Advertisement

Grazie a queste virtù, Opel Grandland ha ottenuto un risultato impressionante nei recenti premi “Auto consigliate dell’anno” di Autocosmos in Cile, piazzandosi tra le prime 15. Il risultato è ancora più impressionante se si considera che la Grandland ha dovuto confrontarsi con 153 concorrenti di tutti i segmenti, con iscrizioni provenienti da produttori di Cina, Europa, Nord America, Sud America e India.

La motivazione della giuria è stata molto chiara e dettagliata. “Opel Grandland si distingue per una proposta pratica e sensata rivolta agli acquirenti che preferiscono un design sobrio e interni meno appesantiti, a un prezzo più elevato ma giustificato. È dotata di ingegneria e tecnologia moderne: la nuova piattaforma offre un’elevata rigidità strutturale e un eccellente comfort di guida, rendendola fluida, confortevole e ben ancorata alla strada.

Advertisement

Grazie alla tecnologia a 48 volt, è agile e altamente efficiente, offrendo un’esperienza di guida raffinata e di alto livello. Gli interni sono spaziosi e molto vivibili, riflettendo la qualità costruttiva tedesca – una caratteristica particolarmente apprezzata in Cile – unita a un design funzionale incentrato sul conducente e a comandi fisici che riducono l’eccessiva dipendenza dal touchscreen. Anche la sicurezza rimane un pilastro fondamentale di Opel, con Grandland che offre di serie una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida ben calibrati e discreti.”

Per la nuova Opel Grandland, negli ultimi anni sono stati effettuati ulteriori investimenti per 130 milioni di euro. Lo stabilimento ha subito la più grande trasformazione della sua storia prima del lancio della nuova Grandland. Grazie ai recenti interventi di modernizzazione e sviluppo, è possibile produrre un’ampia gamma di sistemi di propulsione all’avanguardia e a basso consumo di risorse sulla stessa linea di produzione. Oggi, tutte le varianti del pluripremiato SUV, dalla Grandland Hybrid e dalla Grandland Plug-in Hybrid alla Grandland Electric Long Range elettrica a batteria e alla prima Opel completamente elettrica a trazione integrale, la Grandland Electric AWD, vengono prodotte a Eisenach.