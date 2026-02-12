Opel con la Stardust Academy 2026 per promuovere il talento

Opel è main sponsor della seconda edizione della Stardust Academy, che punta a ripetere il successo dello scorso anno. Questo percorso formativo cerca di valorizzare i talenti della content creation, dando loro la possibilità di mostrare e sviluppare le doti personali, con un occhio puntato al settore della creator economy.

L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a fare un salto di qualità nel settore e, magari, ad affermarsi. Le candidature sono aperte. Sicuramente saranno tante, per la qualità della Stardust Academy, che crea vivo interesse, soprattutto nelle nuove leve.

Opel, in questo ambito, entra in scena in modo attivo, salendo a bordo del progetto, con il ruolo di sponsor principale. La liaison non è solo tecnica, ma nasce da una condivisione di valori umani, legati soprattutto alla promozione e alla valorizzazione del talento, specie dei giovani. Aiutarli ad esprimerlo al meglio è un dovere della società, che la casa del “blitz” fa suo, agendo in prima linea.

Nella veste di main sponsor, Opel accompagnerà i partecipanti lungo tutto il percorso formativo, mettendo a disposizione della Stardust Academy una flotta di Mokka. Il noto city SUV, dallo spirito frizzante, affiancherà i ragazzi, anche nella dimensione narrativa. Questo modello diventerà infatti il palcoscenico dei CarTalk, per racconti connessi all’esperienza formativa inscenati nel suo abitacolo.

Il costruttore tedesco avrà anche un ruolo guida nel percorso accademico, perché si farà carico del compito di ideare e consegnare il brief del project work ai 10 partecipanti selezionati. Ciascuno di essi interpreterà il compito creativo assegnato secondo la propria personalità e il proprio linguaggio.

Si può intuire quanto diversi e affascinanti saranno i risultati, per il differente background dei partecipanti, giunti da esperienze molto assortite, maturate in vari ambiti operativi: dal fashion allo spettacolo, dalla musica al cibo, dall’arte al gaming, passando per altri canali. Il contenuto selezionato troverà poi spazio sui canali ufficiali di Opel, garantendo quindi una visibilità mediatica d’eccellenza e una leva promozionale molto forte per il destinatario del riconoscimento. Il percorso formativo, che si svolgerà a Milano a partire dal 9 aprile, è già aperto alle candidature.