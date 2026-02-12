Fiat Doblò Maxi 5 Bianco Gelato: edizione limitata ad appena 150 esemplari per il Giappone

Stellantis Japan amplia l’offerta del marchio Fiat con una serie speciale dedicata al mercato nipponico: la Fiat Doblò MAXI 5 Bianco Gelato, proposta in tiratura limitata di 150 esemplari. Il modello è disponibile presso la rete ufficiale Fiat in Giappone a partire dal 12 febbraio, con un prezzo di listino di 4.370.000 yen, tasse incluse.

In Giappone svelata la nuova Fiat Doblò MAXI 5 Bianco Gelato

Introdotto nel maggio 2023, il Doblò ha rafforzato la presenza di Fiat nel segmento dei multispazio, posizionandosi come veicolo pensato per adulti dinamici, appassionati di tempo libero e attività outdoor. La gamma comprende la configurazione a cinque posti e la variante MAXI a sette posti, particolarmente apprezzata da famiglie numerose e clienti con esigenze di spazio e versatilità.

Alla fine del 2024 il modello è stato oggetto di un aggiornamento che ha interessato il design del frontale, ora caratterizzato dal nuovo logo Fiat, oltre a interventi su abitacolo e sistemi di assistenza alla guida. La caratteristica principale di Fiat Doblò MAXI 5 Bianco Gelato è la configurazione a cinque posti appositamente progettata, basata sul Doblò MAXI a fusoliera lunga, con due file di sedili anziché la configurazione a tre file del modello standard.

Offre un massimo di 2.693 litri di spazio per i bagagli, superando significativamente il modello a cinque posti di dimensioni standard (massimo 2.126 litri). Questa configurazione “a fusoliera lunga + cinque posti” è stata introdotta per la prima volta nell’edizione limitata Fiat Doblò MAXI 5 Black Edition lanciata lo scorso luglio e ha riscosso un ampio consenso per la sua versatilità pratica, dall’uso all’aperto al trasporto di grandi quantità di bagagli di tutti i giorni.

Questo modello in edizione limitata è disponibile nella raffinata tinta carrozzeria “Bianco Gelato” e offre una gamma completa di esclusivi optional. In particolare, lo speciale pianale portaoggetti è realizzato in impiallacciatura melaminica, resistente al calore, all’umidità e all’attrito, ed è stato sviluppato per essere utilizzato in sicurezza anche all’aperto.

Gli emblemi speciali applicati sul frontale e sugli interni sono realizzati in materiale Hiboscal, resistente e dalla texture elevata, e ne accentuano la speciale sensazione. Inoltre, l’auto è dotata di un cambio originale FIAT x THOR, che può essere utilizzato non solo come vano portaoggetti all’interno dell’auto, ma anche in un’ampia gamma di situazioni, anche all’aperto.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza, l’attuale Doblò sarà dotato di serie di una telecamera di monitoraggio del conducente, che sarà disponibile presso le concessionarie Fiat autorizzate in tutto il Paese a partire da giovedì 12 febbraio. Il sistema rileva quando il conducente distoglie lo sguardo e valuta il livello di stanchezza o sonnolenza. Se ritiene che il conducente si trovi in ​​una posizione pericolosa, lo avvisa con un segnale acustico e un messaggio sul display.