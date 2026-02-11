Auto GPL nel 2026, Dacia accelera mentre arrivano nuove soluzioni dall’Italia

Il mercato delle auto a GPL entra in una fase decisiva dopo la forte espansione registrata nell’ultimo anno. Le immatricolazioni sono cresciute in modo significativo in Europa, spingendo questa tecnologia a consolidarsi come una delle principali alternative ai carburanti tradizionali. La quota di mercato continua ad aumentare e il GPL si posiziona ormai a metà strada tra motorizzazioni convenzionali ed elettrificate, confermando una dinamica di crescita costante. Per quanto riguarda l’Italia, invece, le vendite dell’elettrico hanno superato per la prima volta quelle del GPL a Gennaio 2026.

La diffusione del GPL è dovuto principalmente al costo di accesso più contenuto rispetto alle soluzioni elettrificate e al prezzo più basso per un pieno rispetto ad altre alternative, rendendo questa tecnologia una scelta molto apprezzata per chi cerca una mobilità più sostenibile senza affrontare investimenti elevati.

In Europa la regina del GPL è sicuramente Dacia, che propone una gamma articolata con modelli bifuel a prezzo accessibile. A riguardo, il costruttore ha deciso di rinnovare profondamente la propria offerta, abbandonando il noto tre cilindri 1.0 ECO-G da 100 CV che per anni ha costituito il pilastro della gamma. Al suo posto debutta una nuova famiglia di motori 1.2 ECO-G, destinata a diventare la base tecnica dei futuri modelli GPL del gruppo Renault.

Il nuovo propulsore è progettato per offrire maggiore efficienza e versatilità. È disponibile con diversi livelli di potenza e, su alcune applicazioni, integra un sistema mild hybrid a 48 volt che contribuisce a ridurre consumi ed emissioni. Inoltre, in alcune configurazioni è compatibile con sistemi di trazione integrale, ampliando l’utilizzo del GPL anche su veicoli più grandi e versatili rispetto al passato. Nei prossimi mesi sono attese ulteriori evoluzioni, con l’introduzione di nuove varianti meccaniche e l’estensione della tecnologia a modelli di nuova generazione.

Parallelamente cresce anche la concorrenza. DR Automobiles continua a rafforzare la propria presenza nel segmento GPL attraverso il marchio EVO, che ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. La gamma si amplia con nuovi modelli, tra cui versioni aggiornate e nuove proposte a doppia alimentazione, confermando una strategia orientata a presidiare stabilmente questo mercato.

Nonostante la transizione verso l’elettrico prosegua, il GPL mantiene un ruolo ben definito. Finché costruttori e nuovi modelli continueranno a investire su questa tecnologia, il gas liquefatto resterà una delle soluzioni più accessibili ed equilibrate per una mobilità a basse emissioni. Tuttavia, pare che il suo destino sia già segnato e potrebbe sparire entro il 2030.